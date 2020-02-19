Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Союз МС-16#Пилотируемая космонавтика19.02.2020 18:20

О замене экипажа корабля «Союз МС-16»

Российские члены основного экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-16» — космонавты Роскосмоса Николай Тихонов и Андрей Бабкин будут заменены на дублеров по медицинским показаниям.

Места командира и бортинженера корабля «Союз МС-16» теперь займут космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Изменения коснутся только российской части экипажа, астронавт NASA Крис Кессиди продолжает подготовку к полету в соответствии с установленным планом.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» и членами длительной экспедиции МКС-63 запланирован на 9 апреля текущего года со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур.

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