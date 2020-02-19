Поставлены на контроль результаты проверки причин и условий подготовки двумя несовершеннолетними террористических актов в Керчи

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Генеральной прокуратурой Российской Федерации поставлены на контроль результаты проверки причин и условий подготовки двумя несовершеннолетними террористических актов в образовательных организациях Керчи.

В ходе проверки будет дана оценка своевременности и полноте принятых мер уполномоченными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению подростковых преступлений.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI