Сенаторы приняли участие в работе Совета по развитию цифровой экономики в Самаре

Source: Russia – Council of the Federation

Участники заседания ознакомились с выставкой передовых технологий в области медицины.

В Самаре на площадке Самарского государственного медицинского университета состоялось заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая медицина».

Смотрите также

Перед началом заседания сенаторы познакомились с экспозицией передовых технологий. Семь лет назад в вузе был создан технопарк СамГМУ, который работает по принципу полного цикла – от генерации идеи вместе с заказчиком до создания мелкосерийного образца изделия. Технопарк предоставляет услуги студентам, аспирантам, врачам СамГМУ, сотрудничает с медицинскими учреждениями, предприятиями реального сектора экономики, в том числе в немедицинской сфере.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия отметил, что университет уделяет особое внимание прикладной науке, разработке передовых технологий. Он подчеркнул, что в Самаре представлены по‑настоящему новые, уникальные разработки, которые практически не имеют аналогов в мире. «Теперь задача – сделать все необходимое, чтобы оперативно внедрить их в производство, задействовать в диагностике и лечении больных. Мы должны помочь и Самарскому университету, и другим вузам найти применение существующим технологиям», — считает сенатор.

Андрей Турчак

1 из 12

Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая медицина»

2 из 12

Заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему «Цифровая медицина»

3 из 12

Осмотр экспозиции передовых технологий СамГМУ

4 из 12

Андрей Турчак

5 из 12

Осмотр экспозиции передовых технологий СамГМУ

6 из 12

Осмотр экспозиции передовых технологий СамГМУ

7 из 12

Осмотр экспозиции передовых технологий СамГМУ

8 из 12

Осмотр экспозиции передовых технологий СамГМУ

9 из 12

Осмотр экспозиции передовых технологий СамГМУ

10 из 12

Осмотр экспозиции передовых технологий СамГМУ

11 из 12

Осмотр экспозиции передовых технологий СамГМУ

12 из 12

«Для нас важно, что эти технологии помогают оказывать людям квалифицированную медицинскую помощь, ставить точный диагноз на расстоянии. То же самое касается и новых средств связи. Это очень важно для развития сельских территорий», — подчеркнул парламентарий.

Важно, что технологии помогают оказывать людям квалифицированную медицинскую помощь

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области отметил важность промышленных разработок в сфере гражданской высокотехнологичной продукции в области медицины.

Сенатор уверен, что необходимо увязать новые технологии с первичным звеном здравоохранения. Чем профессиональнее оно будет, чем быстрее и качественнее будет проводить диагностику, тем лучше. И здесь очень важен вопрос подготовки кадров. Они должны быть высококвалифицированными специалистами.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин РябухинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ульяновской области сказал о том, что тема Совета очень актуальна для всей страны. Он также обратил внимание на выставку, развернутую на площадке Самарского государственного медицинского университета – одного из ведущих медицинских вузов. «Многие экспонаты уже внедрены в медицинские учреждения. Цифровизация очень важна для выполнения национальных проектов», — добавил законодатель.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области отметил, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» огромное внимание уделяется ускоренному внедрению цифровых технологий, цифровизации всей отрасли.

«Информатизация, телемедицина для здравоохранения – это образно говоря, как второе дыхание для спортсмена. Те отечественные разработки, которые были представлены на выставке, вселяют оптимизм. Радует, что уже созданы качественные технологические решения, которые могут быть приняты на уровне лечебных учреждений».

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области отметил, что обеспечение доступа к качественной, профессиональной медицинской помощи для всех граждан, особенно в проживающих в труднодоступных районах – очень важная задача. «Люди, которые там живут и работают, должны иметь оперативный доступ к медицинским услугам в полном объеме. Для этого нужно решить вопросы, связанные с развитием дистанционной диагностики, лицензированием, сертификацией, совершенствованием нормативно-правовой базы». Площадка мероприятия позволяет обстоятельно изучить те проблемы, которые сдерживают развитие телемедицины и обсудить лучшие региональные практики, отметил сенатор.

Константин Долгов также поделился впечатлениями от посещения Технопарка. «Мы увидели уникальное оборудование для реабилитации, телемедицины», — сказал сенатор. «Теперь необходимо решать задачи масштабирования, выхода на рынки – как на российский, так и зарубежный. Важно, чтобы в рамках технопарка реализовывалась полноценная цепочка – от выработки идеи к производству и реализации уникальной продукции».

MIL OSI