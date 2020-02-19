Ю. Федоров: Стимулирование потребления алюминия как высокотехнологичного материала приведет к развитию смежных отраслей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол», посвященный развитию высокотехнологичных отраслей переработки алюминия как фактору развития национальной экономики.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики провел «круглый стол» на тему «Развитие высокотехнологичных отраслей переработки алюминия как один из факторов развития национальной экономики».

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В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра просвещения РФ Павел Зенькович, заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Евгений Носов, заместитель генерального директора Российского экологического оператора Алексей Макрушин, заместитель директора Департамента металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Ушаков, руководитель группы проектов по развитию потребления в строительстве Департамента развития потребления алюминия ОА «Русал Менеджмент» Ольга Огородникова, первый заместитель председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Игорь Астахов, руководитель сектора «Товары народного потребления» Алюминиевой Ассоциации Наталья Куденкова, сопредседатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская,.

Потребление алюминия тесно связано с развитием высокотехнологичных производственных отраслей

Юрий Федоров отметил, что потребление алюминия тесно связано с развитием высокотехнологичных производственных отраслей — это автопромышленность, авиация, аэрокосмические проекты, электротехника и пр. Стимулирование потребления алюминия как высокотехнологичного материала с уникальными свойствами повлечет за собой развитие смежных отраслей, обеспечит увеличение вклада в ВВП страны, рост налоговых поступлений и создание рабочих мест, рост высокотехнологичного экспорта.

«Сегодня мы обсудим меры, необходимые для поддержки развития отрасли и выполнения национальных целей и стратегических задач. Необходимо создавать и модернизировать мощности по производству продукции с добавленной стоимостью на территории Российской Федерации с целью стимулирования как внутреннего потребления, так и экспорта алюмосодержащих продуктов. Следует повышать комфортность городской среды за счет внедрения эффективных алюминиевых решений в рамках реализации национальных проектов».

Сенатор затронул темы улучшения экологической обстановки в том числе за счет развития механизма расширенной ответственности производителя и применения рециклируемой упаковки, а также преодоления зависимости от импорта алюминиевой продукции различных отраслей.

«Круглый стол» на тему «Развитие высокотехнологичных отраслей переработки алюминия как один из факторов развития национальной экономики»

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Юрий Федоров и Александр Пронюшкин

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Юрий Федоров

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«Круглый стол» на тему «Развитие высокотехнологичных отраслей переработки алюминия как один из факторов развития национальной экономики»

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«Круглый стол» на тему «Развитие высокотехнологичных отраслей переработки алюминия как один из факторов развития национальной экономики»

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«Круглый стол» на тему «Развитие высокотехнологичных отраслей переработки алюминия как один из факторов развития национальной экономики»

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«Круглый стол» на тему «Развитие высокотехнологичных отраслей переработки алюминия как один из факторов развития национальной экономики»

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«Круглый стол» на тему «Развитие высокотехнологичных отраслей переработки алюминия как один из факторов развития национальной экономики»

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«Круглый стол» на тему «Развитие высокотехнологичных отраслей переработки алюминия как один из факторов развития национальной экономики»

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«Круглый стол» на тему «Развитие высокотехнологичных отраслей переработки алюминия как один из факторов развития национальной экономики»

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«Круглый стол» на тему «Развитие высокотехнологичных отраслей переработки алюминия как один из факторов развития национальной экономики»

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«Круглый стол» на тему «Развитие высокотехнологичных отраслей переработки алюминия как один из факторов развития национальной экономики»

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«Круглый стол» на тему «Развитие высокотехнологичных отраслей переработки алюминия как один из факторов развития национальной экономики»

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«Круглый стол» на тему «Развитие высокотехнологичных отраслей переработки алюминия как один из факторов развития национальной экономики»

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«Круглый стол» на тему «Развитие высокотехнологичных отраслей переработки алюминия как один из факторов развития национальной экономики»

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«Круглый стол» на тему «Развитие высокотехнологичных отраслей переработки алюминия как один из факторов развития национальной экономики»

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В 2016 году отрасль создала Алюминиевую Ассоциацию, объединив производителей, поставщиков и потребителей алюминия, чтобы совместными усилиями развивать внутренний рынок алюминия и обеспечить переход российской экономики от экспортно-сырьевой модели к производству продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью, сообщил Юрий Федоров.

Ирина Казовская рассказала о целях и задачах развития высокотехнологичных отраслей переработки алюминия, реализации Плана мероприятий по развитию алюминиевой промышленности на 2018–2023 годы. Она отметила, что экспорт алюминия из России составляет существенную долю производства. «Мы вторые в мире по производству алюминия, но потребляем очень мало алюминия на душу населения. В Японии эта цифра доходит иногда до сорока килограмм на человека, это не просто показатель, он измеряет развитость экономики – чем больше алюминия потребляется, тем страна более высокоразвитая, потому что алюминий – это высокие технологии». Она отметила высокую зависимость российской экономики от импорта готовых изделий из алюминия и подчеркнула необходимость наращивания уровень потребления внутри страны.

Алексей Ушаков указал, что в России есть перспективы роста спроса на алюминиевую продукцию. «Мы как Министерство заинтересованы в развитии внутренней переработки».

Участники «круглого стола» обсудили перспективы применения современных экологичных и энергоэффективных решений при реализации национальных проектов, законодательную и правовую поддержку в области добычи, переработки и производства алюминия, а также вопросы развития металлургической отрасли.

По итогам обсуждения будут подготовлены рекомендации с учетом прозвучавших предложений.

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