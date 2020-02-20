А. Клишас: В предложенных Президентом поправках к Конституции РФ особое внимание уделяется защите социальных прав граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в международной общественной дискуссии на тему «Социальное государство: парадигма 2020».

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края принял участие в международной общественной дискуссии в Общественной палате РФ на тему «Социальное государство: парадигма 2020».

Сенатор выступил с докладом «Конституционные основы социального государства в России: обновление».

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Сенатор подчеркнул, что с момента своего принятия в 1993 году Конституция РФ в качестве одной из основ конституционного строя предусматривает признание современной России социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Расширение «социальной базы» Конституции выступает элементом прогрессивного развития отечественного конституционализма

«Намерение участников Конституционного совещания 1993 года, осуществлявших разработку проекта Конституции РФ, придать правовому принципу социального государства особую значимость вполне понятно. Только благодаря предоставлению указанному принципу гарантии его реализации, имеющей конституционный характер, стало возможным создание качественно новых условий для проведения государственной политики в социальной сфере. Политики, предполагающей не только гибкость механизмов государственной поддержки наименее социально защищенных слоев населения, но также и недопустимость отстранения публично-властных институтов от исполнения социальных функций государства», — подчеркнул Андрей Клишас.

«Расширение «социальной базы» Конституции выступает элементом прогрессивного развития отечественного конституционализма, в полной мере отвечающего общемировым тенденциям конституционной позитивации социальных обязательств государства и определением в национальных конституциях широкого круга гарантий конституционных прав граждан», — сказал законодатель.

Сенатор привел ряд примеров, в частности, сослался на опыт Испании, Италии, Франции, Чехии, в конституциях которых закреплены определенные социальные гарантии.

«Проектом Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», инициированным Президентом России в январе 2020 года, уделяется особенное внимание вопросам, связанным с расширением конституционных гарантий реализации и защиты социальных прав граждан», — указал Андрей Клишас.

Так, предложенными Президентом России поправками предлагается гарантировать минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, регулярную индексацию социальных пособий и иных социальных выплат, а также закрепить такие основные принципы функционирования системы пенсионного обеспечения как эффективность, всеобщность, справедливость и солидарность поколений.

Андрей Клишас подчеркнул, что в ходе заседания рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Президент отметил, что в момент принятия Конституции закрепление в ее тексте широкого перечня конкретных социальных гарантий не представлялось возможным в связи с довольно сложным экономическим положением государства. «В настоящее же время, как указал Президент РФ, экономическая ситуация изменилась в лучшую сторону, и так как у государства есть такая возможность, оно должно гарантировать собственным граждан качественно новый уровень социальной защиты».

По словам парламентария, за более чем 25 лет, прошедших с момента принятия Конституции РФ, социальная политика России перешла на качественно новый уровень. Было сделано очень много для обеспечения реального благополучия населения. На закрепление этих достижений и направлены инициированные Президентом России поправки к Конституции.

Андрей Клишас указал, что для реализации положений каждой из поправок, предложенных Президентом РФ, у государства имеются и будут иметься необходимые ресурсы.

«Для проведения успешной политики по «инвестированию в человеческий капитал», а также с целью построения государства возможностей, кроме всесторонней общественной поддержки и, что особенно значимо, желания общества осуществлять соответствующие изменения, категорически необходимо утверждение сильного государства, способного создать условия для развития человека», — сказал парламентарий.

По его словам, предложенные поправки к Конституции кроме прочего позволят повысить доверие граждан ко всей системе публичного управления и обеспечат развитие диалога между обществом и властью, необходимого для достижения результатов, значимых для каждого гражданина.

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