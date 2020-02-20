А. Кутепов и С. Фабричный вносят законопроект, направленный на развитие производственного сектора УИС

Source: Russia – Council of the Federation

Изменения предлагается внести в закон о государственных закупках.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга и член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Фабричный ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области вносят проект федерального закона «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Смотрите также

Как пояснил Андрей Кутепов, документ направлен на укрепление и развитие производственного сектора уголовно-исполнительной системы (УИС), увеличения трудовой занятости осужденных и повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ее содержание.

Документ направлен на укрепление и развитие производственного сектора уголовно-исполнительной системы

По данным ФСИН России в настоящее время количество осужденных, отбывающих наказания в виде лишения свободы в учреждениях УИС и привлекаемых к оплачиваемому труду, составляет всего 40 процентов или 170 тыс. человек. УИС обладает свободными трудовыми ресурсами из числа осужденных в количестве 254 тыс. человек.

Производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениями и предприятиями УИС для внутрисистемных нужд является одним из основных источников деятельности производственного сектора пенитенциарной системы России и трудовой адаптации осужденных к лишению свободы, отметил сенатор.

Увеличение объема заказов на производство товаров, выполнение работ, оказание услуг позволит увеличить сумму прибыли, получаемой от приносящей доход деятельности, связанной с привлечением осужденных к труду, которая используется для дальнейшего развития производственной деятельности, а, следовательно, приведет к дальнейшему росту численности привлекаемых к оплачиваемому труду осужденных.

Законопроект наделяет Правительство РФ полномочиями по установлению случаев, когда закупка отдельных товаров или выполнение работ, услуг, производимых учреждениями и предприятиями УИС, может осуществляться у таких учреждений и предприятий как у единственного поставщика.

По словам Андрея Кутепова, предлагаемое изменение позволит увеличить количество трудоустроенных осужденных в год при пессимистическом прогнозе на 720 человек, при оптимистическом прогнозе на 3320 человек.

Парламентарий отметил, что потери федерального бюджета при принятии данного законопроекта отсутствуют, так как заказчик обосновывает начальную максимальную цену контракта в соответствии с требованиями законодательства и заключает контракт по объективно обоснованной цене, действующей на рынке.

«Предлагаемые изменения не приведут к ограничению конкуренции, так как право выбора способа закупки — через конкурентные процедуры или у единственного поставщика — остается бесспорным правом заказчика», — указал Андрей Кутепов.

По его словам, социально-экономический эффект за год при пессимистическом прогнозе составит 85 млн рублей, в том числе за счет полученной осужденными заработной платы будет выплачено потерпевшим 60 млн рублей, перечислен налог на доходы физических лиц в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты — 12 млн рублей.

MIL OSI