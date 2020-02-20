В. Лаптев принял участие в собрании трудовых коллективов Куйбышевского района Новосибирской области

Source: Russia – Council of the Federation

Хорошие показатели социально-экономического развития Куйбышевского района — результат системной работы всех ветвей власти и поддержки со стороны федерального и регионального центров, отметил сенатор.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области Владимир Лаптев ЛаптевВладимир Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области в рамках поездки в регион принял участие в собрании трудовых коллективов Куйбышевского района.

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На собрании глава Куйбышевского района Олег Караваев рассказал об итогах социально-экономического развития в 2019 году, а также о ключевых мероприятиях текущего года. В частности, район сохранил лидерство в Новосибирской области по самому большому стаду крупного рогатого скота мясных пород, укрепился в пятерке лидеров по объемам промышленного производства, увеличил основные экономические показатели. Перевыполнен план по вводу жилья, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал.

По мнению Владимира Лаптева, это результат системной и согласованной работы всех ветвей власти и возросшей поддержки со стороны федерального и регионального центров. Сенатор дал высокую оценку деятельности органов местного самоуправления. Парламентарий вручил благодарности лучшим руководителям и представителям трудовых коллективов.

Владимир Лаптев принял участие в собрании трудовых коллективов Куйбышевского района Новосибирской области

Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов поддержал оценку сенатора, отметив активную позицию руководства района и его эффективное участие в государственных областных и федеральных программах.

В рамках работы в регионе Владимир Лаптев также посетил куйбышевский Спортивно-оздоровительный центр, где осмотрел два новых спортзала и плавательный бассейн, открытые после реконструкции. «У жителей района появляются лучшие условия для систематических занятий спортом, сохранения здоровья и активности», — отметил сенатор.

Парламентарий принял участие в открытии на крытой ледовой арене «Факел» областного турнира по хоккею, посвященного памяти воинов-интернационалистов.

Владимир Лаптев принял участие в собрании трудовых коллективов Куйбышевского района Новосибирской области

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