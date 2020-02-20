Source: Russia – Council of the Federation

Российские сенаторы принимают участие в работе 19-й зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в г. Вене.

Делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимиром Джабаровым ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области принимает участие в 19-й зимней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в г. Вене.

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В составе делегации — От Совета Федерации в сессии также принимают участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Олег Морозов, МорозовОлег Викторовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко. КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области

Делегация Совета Федерации принимает участие в работе зимней сессии ПА ОБСЕ

Делегацию Федерального Собрания в Ассамблее возглавляет заместитель Председателя Государственной Думы Петр Толстой.

Как рассказал Владимир Джабаров, в ходе нынешней сессии парламентарии стран-участниц организации рассмотрят вопросы использования инструментов и механизмов ОБСЕ для урегулирования затяжных конфликтов, борьбы с коррупцией, отмыванием денег и финансированием терроризма, для противодействия антисемитизму, дискриминации и нетерпимости в регионе.

Парламентарии рассмотрят вопросы использования инструментов и механизмов ОБСЕ для урегулирования затяжных конфликтов, борьбы с коррупцией

Парламентарий сообщил, что в первый день работы сессии на площадке Ассамблеи состоится торжественное открытие выставки, посвященной 75-летию освобождения Европы от нацизма. Экспозиция подготовлена совместно с Российским историческим обществом на основе документов и фотографий из музеев и архивов.

Татьяна Кусайко, Инна Святенко и Владимир Джабаров

Члены российской делегации пригласили на мероприятие всех участников зимней сессии ПА ОБСЕ.

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