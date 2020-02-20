«Газпром» планирует сохранять и укреплять лидерство в Европе и расширять присутствие в Азии

Source: Gazprom in Russian

Релиз

20 февраля 2020, 15:55

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о маркетинговой стратегии на зарубежных рынках.

На заседании было отмечено, что «Газпром» является крупнейшим поставщиком газа в Европу. В декабре компания впервые начала экспортировать трубопроводный газ в Китай. Кроме того, в Азиатско-Тихоокеанский и другие регионы поставляется СПГ из портфеля Группы «Газпром».

Маркетинговая стратегия «Газпрома» направлена на сохранение и укрепление лидерских позиций компании на европейском рынке, а также на существенное увеличение присутствия в АТР и других регионах.

Среди конкурентных преимуществ «Газпрома»: богатейшая ресурсная база, достаточная для надежного газоснабжения внутреннего и внешних рынков на протяжении многих десятилетий; развитая газотранспортная система в России и надежная система транспортных маршрутов для экспортных поставок; собственная Электронная торговая платформа и трейдинг; история надежных партнерских взаимоотношений с зарубежными энергетическими компаниями.

«Газпром» внимательно следит за тенденциями и их изменениями на зарубежных энергетических рынках и учитывает это в своей работе. Кроме того, исследуется возможность реализации проектов в сфере водородной энергетики. В частности, по использованию технологий, связанных с производством водорода из природного газа без выбросов СО2.

На заседании были рассмотрены ключевые мероприятия маркетинговой стратегии.

Вопрос о маркетинговой стратегии будет внесен на рассмотрение Совета директоров ПАО «Газпром».

Управление информации ПАО «Газпром»

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