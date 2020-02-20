Г. Карелова: В условиях новых вызовов социально ориентированные НКО нужны эффективные инструменты для активного участия в социальных проектах

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации состоялось заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ.

В Совете Федерации состоялось заседание Совета по развитию социальных инноваций регионов на тему «Фонды целевых капиталов – новые возможности для развития некоммерческих организаций». Мероприятие провела заместителя Председателя СФ Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Социально ориентированным некоммерческим организациям необходима финансовая устойчивость и долгосрочная стратегия развития, особенно в условиях активного участия в реализации национальных проектов. «Целевой капитал или другими словами эндаумент как раз дает такую возможность – он полезен для тех, кто задумывается об устойчивости своей организации и строит планы на длительный срок», — сказала вице-спикер СФ.

В России насчитывается порядка 218 фондов. Преимущественно они работают в интересах высших учебных заведений, но постепенно этот институт начинает использоваться и в других социальных сферах. «С его помощью становится возможным реализация долгосрочных программ по развитию прорывных, инновационных технологий лечения онкологических и других тяжелых заболеваний, социальной защиты, активного долголетия, реализации инициатив местных сообществ и даже поддержка студенческих инновационных стартапов», — отметила Галина Карелова.

Заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова подробно рассказала о разработанном проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием механизмов формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций».

Участники поддержали озвученное в ходе заседания предложение о продолжении дискуссии «на полях» четвертого Форума социальных инноваций регионов, который пройдет с 16 по 19 июня в Москве.

В заседании Совета приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, благотворительных фондов и общественных организаций.

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