Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в итоговом заседании стратегической сессии по вопросам создания в Башкирии Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан приняла участие в итоговом заседании стратегической сессии по вопросам создания в регионе Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Мероприятие состоялось в Уфе.

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По словам сенатора, сессия показала высокую степень готовности Республики к созданию НОЦ. «Этот центр станет драйвером развития науки, экономики, промышленности, современных технологий в регионе и стране, сделает Башкортостан привлекательным для молодых, талантливых ученых и специалистов, в том числе международных», — считает Лилия Гумерова.

Сенатор отметила, что регион — один из лидеров в сфере нефтегазохимии, занимает десятое место в Российской Федерации по валовому региональному продукту, обладает необходимой инфраструктурой и потенциалом для создания НОЦ мирового уровня.

«Создание центра предоставит возможности актуализировать науку для решения прикладных задач промышленности, выйти на международные рынки, экспортируя продукцию региона», — сказала парламентарий.

Создание центра предоставит возможности актуализировать науку для решения прикладных задач промышленности

Лилия Гумерова затронула вопросы законодательного сопровождения деятельности НОЦ, а также преференций его участникам.

Лилия Гумерова в приняла участие в итоговом заседании стратегической сессии по вопросам создания в Башкирии Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня

«По итогам «круглого стола», проведенного Комитетом СФ в октябре 2019 года, мы направили рекомендации Правительству России, касающиеся, в том числе мер налогового стимулирования участников НОЦ, таможенных пошлин, позволяющих производителям отечественной продукции конкурировать с зарубежными производителями, применения в отношении проектов НОЦ инструментов государственной поддержки в виде льготного инвестиционного и краткосрочного кредитования, частичного возмещения прямых затрат на строительство объектов», — напомнила Лилия Гумерова.

Глава профильного Комитета СФ обратила отдельное внимание на вопросы образования. «Деятельность НОЦ по образовательному направлению должна включать работу со школьниками, студентами, способствовать привлечению ведущих мировых ученых, использованию современных образовательных технологий».

Лилия Гумерова предложила создать рабочую группу по разработке концепции «дорожной карты» НОЦ с участием представителей бизнеса, ведущих вузов, профильных институтов Российской академии наук. «Результатом работы должны стать конкретные решения, включая законодательные, в интересах развития науки, технологий, кадрового потенциала, повышения качества жизни в Башкортостане и других регионах нашей страны», — подчеркнула парламентарий.

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