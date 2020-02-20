Е. Алтабаева провела приём граждан в Севастополе

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках встречи поднимались социальные, имущественные, земельные вопросы, были затронуты темы патриотического воспитания, функционирования объектов культуры.

Около двадцати человек обратились к члену Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представителю от законодательного (представительного) органа государственной власти Севастополя Екатерине Алтабаевой АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя в рамках планового приёма граждан. Он состоялся 19 февраля в Севастополе.

В рамках встречи поднимались социальные, имущественные, земельные вопросы, были затронуты темы патриотического воспитания, функционирования объектов культуры и другие.

Директор Драматического театра Черноморского флота им. Б.А. Лавренева затронул вопрос статуса театра.

Театр очень значим для Севастополя. Это, прежде всего, часть истории города

«Театр очень значим для Севастополя. Это, прежде всего, часть истории города. Коллектив существует с 30-х годов прошлого века. Во время Великой Отечественной войны актеры театра выезжали на передовую. Постановки всегда пользовались большой популярностью, были частью жизни города. Театр ни в коем случае нельзя потерять», — подчеркнула Екатерина Алтабаева.

Сенатор сообщила, что будут выяснены все обстоятельства сложившейся ситуации. Запросы направят руководству Министерства обороны РФ и Черноморского флота.

Во время приёма к сенатору поступили обращения от бывших военнослужащих Вооружённых сил Украины. Их просьбы касались вопросов правовых гарантий получения жилплощади и назначения военной пенсии.

«Для военнослужащих Севастополя это очень болезненный вопрос, ведь многие из них оказались просто заложниками ситуации. С 2018 года вопрос начал решаться – Президент Владимир Путин подписал соответствующий Указ. Мы обязательно будем оказывать содействие по данному обращению севастопольцев», — сказала Екатерина Алтабаева.

Помимо этого, во время приёма звучали обращения о сохранении наследия Рерихов в Российской Федерации, функционировании системы ЖКХ, о получении договоров аренды на земельный участок и другие.

Все озвученные в ходе приёма граждан вопросы взяты сенатором на контроль.

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