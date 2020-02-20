М. Павлова: Благотворительные вечера позволили оказать помощь сотням больных детей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в благотворительной акции «Добрые сердца», прошедшей в Челябинске.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области в ходе поездки в регион приняла участие в благотворительном вечере «Добрые сердца», организованном фондом «Родная». Мероприятие уже в седьмой раз состоялось в Челябинске.

Цель акции — сбор средств для тяжелобольных детей, проживающих в регионе и нуждающихся в курсе реабилитации и лечения, оплате дорогостоящих лекарств

Сенатор отметила, что цель акции — сбор средств для тяжелобольных детей, проживающих в регионе и нуждающихся в курсе реабилитации и лечения, оплате дорогостоящих лекарств. Среди участников мероприятия — политики и бизнесмены, неравнодушные жители региона.

Маргарита Павлова рассказала, что за время проведения благотворительных вечеров удалось оказать помощь сотням детей, попавшим в сложную жизненную ситуацию. «Это одна из самых эффективных форм помощи детям, позволяющая не только жертвовать средства, но и проследить истории тех, кому оказывается поддержка», — подчеркнула парламентарий.

Маргарита Павлова приняла участие в благотворительном вечере «Добрые сердца»

В результате проведенной акции собрано более 1 млн руб. На эти средства будет оказана помощь трем детям, страдающим тяжелыми заболеваниями, сообщила президент фонда «Родная» Наталья Баскова.

MIL OSI