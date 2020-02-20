Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил «Центр гигиены и эпидемиологии» в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края в ходе работы в регионе посетил «Центр гигиены и эпидемиологии» в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

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Сотрудники ведомства рассказали сенатору о направлениях деятельности лаборатории по выявлению генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) в пищевых продуктах, методике и системе генетических маркеров.

Сергей Белоусов посетил «Центр гигиены и эпидемиологии» в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю

По словам парламентария, важно, что штат сотрудников укомплектован практически полностью. «В этом безусловная заслуга руководителя Управления Ирины Пащенко, которая организовала системную работу с медико-профилактическим факультетом регионального медицинского университета, готовящего специалистов по общей гигиене и эпидемиологии».

Эффективность лабораторий по выявлению ГМО зависит от квалифицированного подхода специалистов к выполнению исследований

Сергей Белоусов подчеркнул, что на лаборатории по выявлению ГМО в пищевых продуктах, возлагается особая ответственность. Их эффективность зависит не только от материально-технического оснащения, но и от квалифицированного подхода специалистов к выполнению всех видов исследований.

Сенатор поинтересовался наличием технической и научной базы для сертификации продукции по классу «Органическая» в связи со вступлением в силу закона об органической продукции. Руководители ведомства ответили утвердительно и пообещали в самое ближайшее время подготовить предложения по совершенствованию деятельности лаборатории с учетом новых поставленных задач.

Сергей Белоусов посетил «Центр гигиены и эпидемиологии» в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Парламентарий отметил, что такие предложения будут поддержаны в профильном Комитете СФ в рамках работы по мониторингу реализации норм закона об органической продукции и совершенствованию системы контроля и надзора в сфере производства и оборота ГМО-продукции на территории Российской Федерации.

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