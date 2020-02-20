Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#Космодромы#Байконур#Экспресс-103#Экспресс-8020.02.2020 15:26

Новые «Экспрессы» на Байконуре

Спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103», производства компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), доставлены на космодром Байконур. Специалисты российской ракетно-космической промышленности приступили к работам по подготовке к их запуску.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя космическими аппаратами запланирован на весну 2020 года. Новые российские спутники созданы на базе платформы среднего класса «Экспресс-1000НМ», которая позволяет провести совместный вывод аппаратов на околоземную орбиту одной ракетой-носителем.

Космические аппараты «Экспресс-80» и «Экспресс-103» предназначены для обеспечения качественных услуг фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в Интернет и передачи данных на территории Российской Федерации и стран СНГ.

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