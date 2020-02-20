Первое заседание Конкурсной комиссии по отбору проектов на предоставление грантов состоялось в Минспорте России

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 20 февраля, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялось первое заседание Конкурсной комиссии по отбору проектов на предоставление грантов из федерального бюджета 2020 года в форме субсидии некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, спорта и спортивного резерва.

«Всего на конкурс было подано 52 заявки. Из них 30 заявок соответствуют конкурсной документации и допущены к рассмотрению, – сказала председатель Комиссии, заместитель Министра спорта Российской Федерации Марина Томилова. – Сегодня организации презентовали свои проекты. Впечатление – положительное, организации подготовились. Помимо известных нам, появились новые, которые хотят работать с людьми, пропагандировать не только уже популярные виды спорта, но и оздоровительные методики для старшего поколения и экономически активного населения».

В конкурсе принимают участие общественные организации, осуществляющие свою деятельность не менее чем 43 субъектах Российской Федерации, а также организации, объединяющие и взаимодействующие с субъектами предпринимательской деятельности. Они представили проекты, направленные на увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Экспериментальные площадки Минспорта России предложили к разработке уникальные методики работы с гражданами в сфере массового спорта, а также совершенствование подготовки спортивного резерва.

Результаты Конкурса будут опубликованы дополнительно.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» Министерство спорта Российской Федерации окажет грантовую поддержку не менее 25 некоммерческим организациям на общую сумму 185 млн рублей.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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