Председатель СФ В. Матвиенко выступила с речью перед депутатами обеих палат Парламента Республики Намибия

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча Председателя СФ В. Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики Намибия П. Качавиви.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступила с речью перед депутатами двух палат Парламента Республики Намибия.

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Валентина Матвиенко отметила, что Россию и Намибию десятилетиями связывают дружественные и доверительные отношения, которые сложились задолго до установления официальных дипломатических связей – еще в шестидесятые годы прошлого века.

«Сегодня между нашими странами действует целый ряд двусторонних соглашений, число которых постоянно растет», — сказала Валентина Матвиенко.

Она отметила совпадение позиций по многим ключевым вопросам международной повестки. «Высоко ценим поддержку, которую намибийские коллеги оказывают российской делегации на площадке ООН».

Ценим поддержку, которую намибийские коллеги оказывают российской делегации на площадке ООН

По словам Валентины Матвиенко, серьезный потенциал имеется у двух стран в торгово-экономической сфере: среди приоритетных задач – реализация совместных проектов по таким направлениям, как добыча полезных ископаемых, поставка гражданской авиационной техники, военно-техническое сотрудничество, а также в сфере туризма. «Отдельным и весьма перспективным направлением представляется внедрение передовых технологий в сельском хозяйстве, большой интерес для деловых кругов представляет и развитие проектов в сфере рыболовства».

Встреча В. Матвиенко с Председателем Национального Совета Республики Намибии Бернардом Сонгой Сибалатани

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Национального Совета Республики Намибии Бернардом Сонгой Сибалатани

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Национального Совета Республики Намибии Бернардом Сонгой Сибалатани

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Председатель Национального Совета Намибии Бернард Сонга Сибалатани

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Геннадий Голов и Алексей Русских

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Елена Перминова и Виктор Бондарев

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Константин Косачев и Сергей Митин

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Сергей Митин и Игорь Морозов

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Валентина Матвиенко и Председатель Национального Совета Намибии Бернард Сонга Сибалатани

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Выступление Председателя Совета Федерации В. Матвиенко перед депутатами двух палат Парламента Республики Намибии

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Выступление Председателя Совета Федерации В. Матвиенко перед депутатами двух палат Парламента Республики Намибии

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Геннадий Голов и Алексей Русских

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Елена Перминова и Сергей Митин

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Игорь Морозов и Елена Перминова

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Виктор Бондарев и Константин Косачев

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Встреча Председателя СФ В. Матвиенко с Премьер-министром Намибии С. Куугонгельвой-Амадилой

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Премьер-министр Намибии С. Куугонгельва-Амадила

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Виктор Бондарев

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Алексей Русских и Елена Перминова

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Константин Косачев и Сергей Митин

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Игорь Морозов и Геннадий Голов

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Встреча Председателя СФ В. Матвиенко с Премьер-министром Намибии С. Куугонгельвой-Амадилой

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Председатель СФ особо подчеркнула необходимость эффективно задействовать возможности сотрудничества между регионами России и Намибии. «Это позволит разнообразить структуру взаимной торговли и заметно увеличить её объемы. Совет Федерации, как палата регионов, готов оказывать здесь всё необходимое содействие».

Валентина Матвиенко напомнила, что в ходе состоявшегося осенью прошлого года саммита Россия – Африка в Сочи был заключен ряд взаимовыгодных контрактов. А по его итогам принята Декларация, в которой закреплена договоренность о регулярном проведении саммита раз в три года. «Таким образом, создан постоянный действующий диалоговый формат, к которому должны подключаться и парламентарии», – считает Валентина Матвиенко.

По ее словам, большое значение в России придают развитию гуманитарных связей. Председатель СФ напомнила, что в настоящее время в России обучается около 500 граждан Намибии, из них 219 человек – по медицинским специальностям. «Постоянно работаем над увеличением квот стипендий для намибийских студентов из российского бюджета», — сказала Валентина Матвиенко.

Она также рассказала, что в конце января Совет Федерации одобрил закон, упрощающий трудоустройство иностранных студентов в России. «Будем продолжать эту работу, чтобы намибийские студенты чувствовали себя в нашей стране максимально комфортно».

Валентина Матвиенко затронула вопрос сохранения окружающей среды. «Поддерживать хрупкий экологический баланс на планете можно только общими усилиями всего человечества. Для этого следует наращивать международное научное и техническое сотрудничество, обмениваться опытом, внедрять наилучшие доступные и природосберегающие технологии», – сказала Валентина Матвиенко, выразив уверенность, что на этом направлении существует хороший потенциал сотрудничества.

Председатель СФ подчеркнула, что в настоящее время объективно возрастает роль парламентской дипломатии. «Открытый, равноправный и честный диалог парламентариев помогает найти точки соприкосновения в решении актуальных проблем, продвигать позитивную, объединительную повестку, повышать доверие между государствами», — уверена Валентина Матвиенко.

Открытый, равноправный и честный диалог парламентариев помогает найти точки соприкосновения в решении актуальных проблем

Она отметила активную работу намибийской делегации на 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая прошла в 2017 году в Санкт-Петербурге, и предложила намибийским женщинам-лидерам принять участие в Третьем Евразийском женском форуме, который состоится в России в 2021 году.

Председатель СФ напомнила, что Генеральной Ассамблеей ООН поддержана инициатива Межпарламентского союза о проведении в России в 2022 году Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Валентина Матвиенко также пригласила намибийскую сторону к участию в этом масштабном мероприятии.

Особое внимание уделила Председатель СФ теме Победы во Второй мировой войне. Она призвала намибийских коллег присоединиться к инициативе о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом – Всемирным мемориалом человечества.

Также состоялась встреча Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики Намибия Питером Качавиви.

Как отметила Валентина Матвиенко, в России готовы к дальнейшему наращиванию кооперации в интересах российского и намибийского народов.

«Межпарламентские связи являются неотъемлемой частью российско-намибийского политического диалога. Рассчитываем, что визит делегации российских парламентариев придаст дополнительный импульс обеспечению более эффективной поддержки со стороны законодателей совместных проектов, которые могут разрабатываться как на межгосударственном уровне, так и между предпринимательскими структурами двух стран», — сказала Валентина Матвиенко.

«По парламентской линии мы можем способствовать продвижению сотрудничества между Россией и Намибией».

По словам Питера Качавиви, в Намибии настроены на продолжение отношений с Россией.

«Парламентские институты должны продолжать работу над укреплением взаимных связей», — сказал он, выразив настрой на определение конкретных направлений сотрудничества.

Глава Национального собрания Намибии также отметил, что МПС представляет хорошую международную площадку для взаимодействия, а межпарламентские связи способствуют прогрессу в деле достижения Целей устойчивого развития.

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