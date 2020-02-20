Просроченный долг российских потребителей за газ в 2019 году сокращен на 5,3 млрд руб.

Source: Gazprom in Russian

Релиз

20 февраля 2020, 15:50

Правление ПАО «Газпром» рассмотрело информацию об укреплении платежной дисциплины при поставках газа на внутреннем рынке и принимаемых мерах по погашению задолженности за поставленный газ, включая взаимодействие с органами власти в целях совершенствования действующего законодательства в части его оплаты.

Отмечено, что компания ведет системную работу по укреплению платежной дисциплины потребителей на внутреннем рынке. Деятельность в этом направлении курирует специально созданная Комиссия при Совете директоров.

Предпринимаемые меры позволили добиться значимого результата: впервые за многие годы снижена просроченная задолженность потребителей за поставленный газ. На 1 января 2020 года она составила 174,9 млрд руб., что на 2,9% или на 5,3 млрд руб. меньше, чем годом ранее (180,2 млрд руб.). Количество российских регионов, в которых потребители снизили просроченную задолженность, в 2019 году увеличилось с 30 до 34. Прежде всего, это Краснодарский край, Кемеровская, Курганская, Московская и Новгородская области. Кроме того, улучшена платежная дисциплина потребителей в республиках СКФО — в Чечне, Дагестане и Ингушетии.

Уровень расчетов за поставленный газ всех категорий потребителей на территории РФ в 2019 году вырос на 0,2 п.п. — до 98%.

С точки зрения категорий потребителей наибольшее сокращение отмечено среди теплоснабжающих организаций (ТСО). В 35 регионах долг ТСО снижен в целом на 7,3 млрд руб. Половина снижения обеспечена в шести регионах: Московской, Ярославской, Новгородской и Кемеровской областях, Краснодарском и Хабаровском краях.

Просроченная задолженность населения в 2019 году снижена более чем на 2 млрд руб. — до 75 млрд руб., уровень расчетов населения составил 90,5%. При этом более 88% долга населения приходится на республики Северного Кавказа. «Газпром» активизировал там системную работу по инвентаризации и актуализации абонентских баз: в 2019 году проведены 1,5 млн проверок абонентов, выявлены неучтенные 4 млн кв. м отапливаемой площади, 38 тыс. единиц газового оборудования и 84 тыс. потребителей, к оплате предъявлено 167 млн куб. м газа, что на 70% больше показателя 2018 года.

В целях повышения уровня сбора платежей населения за газ, создания комфортных условий для потребителей при расчетах, «Газпром» в 2019 году активизировал работу по внедрению современных интеллектуальных приборов учета и дистанционных форм оплаты за газ через интернет-сервис «Личный кабинет абонента», количество пользователей которого в 2019 году выросло на 37% — до 3,4 млн человек, а сбор платежей — на 57%, до порядка 5 млрд руб.

«Газпром» продолжает активную претензионно-исковую работу по взысканию задолженности, усиливает взаимодействие с региональными властями и правоохранительными органами. В рамках этих направлений деятельности в 2019 году компании возвращено 172,47 млрд руб. (в 2018 году — 166,4 млрд руб.).

Вместе с тем, размер просроченной задолженности остается очень высоким. Для закрепления позитивной динамики «Газпром» участвует в подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере поставок газа. В частности, в 2019 году началось правоприменение изменений в Жилищный и Уголовный кодексы, принятых по инициативе ПАО «Газпром», что также положительно сказалось на укреплении платежной дисциплины потребителей. Внесены изменения в Федеральный закон «О газоснабжении», закрепляющие полномочия Правительства России или уполномоченного им органа власти утверждать методику расчета ущерба в результате хищения газа из систем газоснабжения.

«Газпром» продолжает работу, направленную на совершенствование законодательства. В настоящее время прорабатываются 148 инициатив, необходимых для повышения эффективности работы на внутреннем рынке газа, в том числе в части укрепления платежной дисциплины.

Правлению компании поручено продолжить работу по укреплению платежной дисциплины потребителей и сокращению просроченной задолженности.

Вопрос «Об укреплении платежной дисциплины при поставках природного газа на внутреннем рынке и принимаемых мерах по погашению задолженности за поставленный газ, включая взаимодействие с органами власти в целях совершенствования действующего законодательства в части оплаты за газ» будет внесен на рассмотрение Совета директоров.

Управление информации ПАО «Газпром»

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