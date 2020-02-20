Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравил победителей Турнира по хоккею с мячом.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай поздравил команду «Чарас» с победой в Турнире по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. Финальный матч прошел на Красной площади в Москве.

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«Чарас» представляет село Усть-Кан, административный центр Усть-Канского района Республики Алтай, где живут чуть более 4,5 тысяч человек. Команда отлично сыграла, одержала верх над соперниками из Свердловской, Иркутской, Мурманской, Московской областей. Это большое достижение для всех нас», – сказал Владимир Полетаев.

В. Полетаев поздравил победителей Турнира по хоккею с мячом

По словам парламентария, спортивный потенциал сельских детей очень высок, однако для развития их талантов и способностей нужна дополнительная поддержка на региональном и федеральном уровне.

«На примере команды «Чарас» мы видим, что даже в селах можно выстроить эффективную систему подготовки юных спортсменов, а при должном внимании со стороны государства – воспитать достойную смену действующим спортсменам, которая сможет отстоять честь страны», – подчеркнул Владимир Полетаев.

Сенатор поблагодарил тренеров команды за профессионализм и вручил детям сладкие подарки.

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