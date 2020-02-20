Сегодня в «Эфире» о мерах прокурорского реагирования в строительной сфере, результатах рассмотрения в суде уголовного дела о шпионаже, ветеране прокуратуры Пензенской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Как прокуроры защищают от чиновничьего произвола строителей многоэтажных домов, расскажут в прямом эфире участники программы «Стройка века» в рубрике «Бизнес вправе».
В рамках рубрики «В процессе» старший прокурор отдела Главного уголовно-судебного управления Милана Дигаева расскажет о результатах рассмотрения судом уголовного дела в отношении гражданина Норвегии Фруде Берга, признанного виновным в шпионаже.
Об участнике Великой Отечественной войны, ветеране прокуратуры Пензенской области Иване Георгиевиче Глухареве, отметившем свой 100-летний юбилей, расскажем в рубрике «Дело жизни».
Программа «Эфир» на четверг 20 февраля 2020 года:
· Субъект права. Всероссийский конкурс на лучшие материалы в СМИ о работе органов прокуратуры. УрФО. Часть 2.
· Бизнес вправе. Стройка века.
· Дело жизни. К 100-летию ветерана прокуратуры Пензенской области Глухарева И.Г.
· В процессе. Дело «Аэрофлота». Как вернуть украденные миллионы?
· Криминальный тренд. Взятки не гладки: о работе прокуратуры Ставропольского края в сфере противодействия коррупции.
· Генеральная линия. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев объявил предостережения работодателям в связи с невыплатой заработной платы.
· В процессе. Шпионская история в письмах. О результатах рассмотрения судом уголовного дела в отношении гражданина Норвегии Ф.Берга.
· Логика закона. Закон в силе. Январь 2020. Выпуск 1.
· Субъект права. Всероссийский конкурс на лучшие материалы в СМИ о работе органов прокуратуры. ПФО.
С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru