Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны#Главное#Орбитальные группировки#Космодромы#Плесецк20.02.2020 17:00

Успешный пуск с космодрома Плесецк

Сегодня, 20 февраля 2020 года, в 11:24:54 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области проведен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российским космическим аппаратом связи «Меридиан-М».

Старт ракеты-носителя и выведение аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через три минуты после старта «Союз-2.1а» был принят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат «Меридиан-М» был выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил. С ним установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы аппарата «Меридиан-М» функционируют нормально.

Космический аппарат связи «Меридиан-М» предназначен для обеспечения связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми, наземными станциями, расширения сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока в интересах развития экономики Российской Федерации.

Это первый пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2020 году.

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