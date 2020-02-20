Х зимняя Спартакиада учащихся России 2020 года: завершились соревнования по фристайлу и сноуборду

Source: Russia Ministry of Sport

В Красноярске завершились финальные соревнования по фристайлу и сноуборду в зачёт X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года.

Участие в состязаниях по фристайлу приняли 123 спортсмена из 14 регионов России. Юниоры и юниорки 12 комплектов наград в дисциплинах: акробатика, биг-эйр, могул, ски-кросс, слоуп-стайл и хай-пайп. Победителями командного зачёта стали фристайлисты из Санкт-Петербурга, которые завоевали в сумме 1496 очков. На втором месте – сборная Москвы (1408), на третьем – команда Красноярского края (769).

Участниками соревнований по сноуборду стали 153 спортсмена из 24 субъектов Российской Федерации. Юноши и девушки разыграли 12 комплектов медалей в дисциплинах: биг-эйр, параллельный слалом, параллельный слалом-гигант, слоуп-стайл, сноуборд-кросс и хаф-пайп. Лидерами общекомандного зачёта стали представители Москвы (1387). Второе место заняли сноубордисты из Красноярского края (966), третье – спортсмены из Московской области (943).

После завершения двух из 19 видов спортивной программы X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года классификационную таблицу возглавляют следующие субъекты Российской Федерации:

I группа – численность населения 2 миллиона человек и более

1 место – Москва (230 очков);

2 место – Красноярский край (210);

3 место – Санкт-Петербург (165);

4 место – Московская область (155);

5 место – Республика Башкортостан (100);

II группа – численность населения до 2 миллионов человек

1 место – Ленинградская область (65);

2 место – Томская область (40);

3 место – Ярославская область (37);

4 место – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (28);

5 место – Чувашская Республика (22);

III группа – численность населения до 1 миллиона человек

1 место – Мурманская область (57);

2 место – Магаданская область (30);

3 место – Камчатский край (18);

4 место – Сахалинская область (15).

Финальный этап X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года проводится с 9 февраля по 3 апреля. Соревнования принимают: Красноярск, Сочи (Краснодарский край), Челябинск и Чайковский (Пермский край). В спортивную программу включены соревнования по 15 видам спорта.

Фото: Федеральный центр подготовки спортивного резерва / fcpsr.ru

Пресс-служба Минспорта России

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