Алексей Миллер и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудили вопросы сотрудничества в 2020 году

Source: Gazprom in Russian

Справка

Между «Газпромом» и Правительством Санкт-Петербурга действует Соглашение о сотрудничестве. В развитие Соглашения заключаются договоры о сотрудничестве. Между сторонами также подписаны Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива и Дорожная карта проекта по расширению использования высокотехнологичной продукции предприятий Санкт-Петербурга в интересах компании.

Уровень газификации Санкт-Петербурга на 1 января 2020 года составил 84,3%. «Газпром» продолжает работу по развитию газоснабжения и газораспределения в южной части города. В частности, это перспективная газораспределительная станция (ГРС) «Санкт-Петербург» и газопровод от нее до существующих сетей ГРС «Южная ТЭЦ», ГРС «Шоссейная» и ГРС «Московская Славянка».

В рамках IX Петербургского международного газового форума подписана Дорожная карта мероприятий по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Санкт-Петербурге» на 2019–2023 годы. Документ предусматривает увеличение количества газозаправочных объектов в городе до 25. Синхронно с расширением газозаправочной сети предусматривается увеличение численности парка техники на природном газе — до 2150 единиц.

В 2019 году «Газпром» завершил строительство двух площадок для передвижных автогазозаправщиков — на ул. Малой Балканской и Придорожной Аллее. В конце прошлого года закончено сооружение автомобильной газонаполнительной компрессорной станции на ул. Фучика, идет подготовка к вводу объекта в эксплуатацию. Ведется проектирование еще нескольких станций. В настоящее время в городе действуют восемь газозаправочных объектов «Газпрома» (с учетом построенных в 2019 году).

В рамках программы «Газпром — детям» в Санкт-Петербурге построено 30 спортивных объектов, в том числе 18 физкультурно-оздоровительных комплексов. В течение ближайших нескольких лет компания планирует построить 10 физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивный комплекс с гимнастическим залом.

«Газпром» продолжает работу по благоустройству улиц и площадей Санкт-Петербурга как архитектурного, культурного и туристического центра мирового значения. В январе 2020 года Алексей Миллер и Александр Беглов подписали протокол по вопросам благоустройства Санкт-Петербурга в 2020 году.

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