А. Клишас: Конституционное развитие является перманентно проходящим процессом

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на VI международной научной конференции «Пробелы в позитивном праве: доктрины и практика».

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края выступил на VI международной научной конференции «Пробелы в позитивном праве: доктрины и практика» в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

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«Сегодня в государствах, в особенности в тех, которые относятся к континентальной правовой семье, принимается огромное число нормативно-правовых актов, в том числе подзаконного характера. В то же время динамичное развитие общественных отношений не позволяет субъектам правотворчества в полной мере охватить их, что порождает пробелы в праве», — сказал сенатор.

Он отметил, что вне зависимости от уровня развития юридической техники в государстве пробелы правового регулирования являются неизбежными, поскольку темпы развития общественных институтов и отношений значительно опережают темпы развития законодательства.

Так, например, актуальной для многих стран является регламентация деятельности субъектов общественных отношений в интернете. «Интернет-технологии получают все большее распространение не только в повседневной жизни граждан, но и в деятельности самого государства, однако регламентация этой сферы осуществляется далеко не во всех правопорядках».

Андрей Клишас указал, что подобные факторы требуют от государства принятия своевременных мер, направленных на разрешение ситуаций, при которых те или иные общественные отношения складываются фактически вне правового поля.

Парламентарий затронул тему пробелов в конституционном праве. «Конституция как основной закон государства содержит базовые нормы всех отраслей права. В то же время такие нормы характеризуются высокой степенью абстрактности», — отметил законодатель.

Андрей Клишас подчеркнул, что в условиях непрекращающегося развития общественных отношений не утихают дискуссии о том, представляет ли конституция государства неизменное правовое явление или выступает в качестве гибкого инструмента правового регулирования, который может быть подвергнут модернизации вследствие существенного изменения содержания общественных отношений.

Исходящий от общества запрос должен транслировать действительную необходимость корректировки конституционного текста

«Очевидно, что конституционное развитие является перманентно проходящим процессом, пронизывающим любой конституционный порядок, сопровождающимся возникновением неурегулированных общественных отношений», — указал парламентарий.

По его словам, этот процесс сопряжен с внесением изменений в действующее конституционно-правовое регулирование. «Учитывая особое значение конституции, изменение ее текста должно производиться с учетом мнения населения. Исходящий от общества запрос должен транслировать действительную необходимость корректировки именно конституционного текста».

Андрей Клишас также поднял вопрос о безусловной исполнимости решений органов наднациональной юрисдикции. «С развитием правопорядка те или иные положения конституции могут утратить свою актуальность и их применение может привести к негативным последствиям для правопорядка. «Например, примат норм международного права и обязательная исполнимость решений наднациональных органов в полном объеме не могут быть реализованы Россией без серьезной угрозы для государственного суверенитета», — указал сенатор.

«В условиях, когда существуют обоснованные сомнения в беспристрастности органов наднациональной юрисдикции по отношению к России, исполнение всех без исключения международно-правовых обязательств не представляется возможным. Предлагаемое проектом Закона РФ о поправке к Конституции РФ регулирование, предполагающее приоритет норм Конституции РФ над положениями международных договоров, является закономерным этапом развития отечественного правопорядка, направленным на обеспечение охраны государственного суверенитета от посягательств, осуществляемых через органы наднациональной юрисдикции».

По словам Андрея Клишаса, такой подход основан на доктрине национальной конституционной идентичности, последовательно развиваемой Конституционным Судом РФ и широко используемой в развитых государствах.

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