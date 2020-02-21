А. Ракитин провел совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Участники заседания обсудили состояние законодательства в сфере обороны и национальной безопасности России, наметили основные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы.

В Совете Федерации состоялось совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ. Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета СФ Александр Ракитин. РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия

Сенатор поздравил всех участников с наступающим Днем защитника Отечества. Он отметил, что подобные встречи стали уже доброй традицией. В ходе заседания были подведены итоги работы Комитета, участники поделились своими взглядами на состояние законодательства в сфере обороны и национальной безопасности России, обсудили основные мероприятия, связанные с подготовкой к 75-летию Великой Победы.

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Среди других вопросов Александр Ракитин назвал реализацию Закона РФ «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», а также перспективы развития молодежного движения «Юнармия».

Сенатор проинформировал, что в 2019 и 2020 гг. одобрен ряд федеральных законов, внесенных в Государственную Думу членами Комитета СФ. Они касаются, в частности, сферы социальной защиты военнослужащих, ограничения права военнослужащих на распространение информации, медицинского обеспечения личного состава Вооруженных Сил РФ и др.

Президент Клуба военачальников РФ, генерал армии Анатолий Куликов в своем выступлении сообщил, что основная цель Клуба – использование интеллектуального потенциала военачальников стратегического звена управления Вооруженных Сил и других силовых структур. «Этот опыт должен быть максимально использован в интересах обороны страны».

Александр Ракитин

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Александр Михайлов

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Таймураз Мамсуров и Александр Ракитин

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Совместное заседание Комитета СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко

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Анатолий Куликов также затронул тему совершенствования кадетского образования, подчеркнул важность противостояния попыткам фальсификации истории и роли Советского Союза во Второй мировой войне.

Первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Алексей Цыганков проинформировал об основных мероприятиях, которые намечены к юбилею Победы.

В заседании также приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Кожин, КожинВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти города Москвы члены этого Комитета Таймураз Мамсуров МамсуровТаймураз Дзамбековичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия – Алания и Александр Михайлов. МихайловАлександр Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области

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