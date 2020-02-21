В Башкортостане благодаря прокуратуре работникам предприятия выплачена задолженность по заработной плате в сумме около 1 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Советского района г. Уфы Республики Башкортостан провела проверку соблюдения требований трудового законодательства.

Установлено, что 52 работника ООО «Жилищная эксплуатационная компания № 19» не получили причитающуюся за декабрь 2019 года зарплату в сумме почти 1 млн рублей.

По результатам проверки прокуратура района возбудила в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение), а также внесла в его адрес представление, потребовав устранить выявленные нарушения.

После вмешательства прокуратуры трудовые права работников компании восстановлены, задолженность по заработной плате полностью погашена.

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