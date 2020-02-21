Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в дебатах по вопросам противодействия антисемитизму и фальсификации истории.

В ходе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области выступил на совместном заседании трех общих комитетов по теме противодействия антисемитизму и фальсификации истории.

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Сенатор напомнил, что 27 января мир отметил Международный день памяти жертв Холокоста и 75-летие освобождения концлагеря Освенцим, склонив головы в память о жертвах и освободителях. «Казалось бы, достойный повод для объединения наших стран, народов, политиков. Отнюдь, за последние дни прозвучало так много абсурдных комментариев, из которых можно сделать только один неутешительный вывод: практика переписывания истории, беспринципного насаждения альтернативной версии причин, хода и последствий главной трагедии XX века набрала критические обороты», — сказал Владимир Джабаров.

По его словам, все должны понять, что сейчас мы имеем дело с настоящим историческим вирусом, который может привести к печальным последствиям общемирового масштаба. «Преступления, совершённые нацистами, спланированное, по их словам, «окончательное решение еврейского вопроса» – одна из самых позорных страниц новейшей мировой истории», — считает он.

Cейчас мы имеем дело с настоящим историческим вирусом

При этом сенатор напомнил, что нацисты готовили такую же участь и многим другим народам: либо быть уничтоженными, либо стать бесправными рабами без своей культуры, исторической памяти, без языка. «Этим варварским планам положил конец, прежде всего, советский народ, отстоявший своё Отечество и принёсший освобождение от нацизма Европе. Мы заплатили за это очень дорогой ценой – 27 миллионов погибших. Мы никогда этого не забудем», — подчеркнул он.

Владимир Джабаров считает, что память о Холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без умолчаний. «К сожалению, сегодня память о войне и её уроки всё чаще становятся объектом политической текущей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо. А долг политиков, государственных и общественных деятелей – защищать доброе имя живых и павших героев, жертв нацистов и их пособников», — заявил парламентарий.

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