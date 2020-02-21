В. Джабаров поставил перед ПА ОБСЕ вопрос о злоупотреблениях с выдачей разрешения на въезд в Шенгенскую зону

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на заседании Общего комитета по политическим вопросам и безопасности в ПА ОБСЕ.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области выступил на заседании Общего комитета по политическим вопросам и безопасности в рамках 19-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене.

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Сенатор обратил внимание парламентариев на то, что в последнее время эстонские власти, прикрываясь соображениями «национальной безопасности», на системной основе закрывают въезд в Шенгенскую зону неугодным российским политикам, общественным деятелям, ученым и журналистам, молодежным активистам. Так, в марте 2018 г. было отказано в визе и введен запрет сроком на пять лет депутату Государственной Думы Константину Затулину. Кстати, до российских властей эту информацию довели по телефону за день до его приезда в Нарву для встречи со своими избирателями. А в июле 2019 г. в аэропорту Таллина были задержаны и затем выдворены в Россию журналисты телеканала «Звезда». Со слов эстонских властей, основанием для таких административных мер послужило несоответствие типа их виз (туристические) целям визита. Есть и много других примеров, сказал российский парламентарий.

По словам Владимира Джабарова, в каждом отдельном случае российские власти пытались прояснить причины подобных шагов в эстонских компетентных органах, делали жесткие публичные комментарии в защиту российских граждан и наших СМИ.

«Не вызывает сомнений, что эстонцы используют национальные полномочия по закрытию въезда в Шенгенскую зону в целях сведения счетов с теми российскими общественными деятелями, журналистами и молодежными активистами из патриотических организаций, взгляды и деятельность которых не совпадают с позицией официальных властей. Причем, устанавливаются максимальные сроки, применяемые, как правило, к злостным нарушителям», — подчеркнул сенатор.

Владимир Джабаров считает возможным квалифицировать такую практику как визовой произвол, противоречащий духу и смыслу Шенгенских соглашений. «По сути, речь идет не только о недопустимом толковании Таллином административных полномочий, но и намеренном ограничении свободы передвижения по причине политических убеждений, что, на наш взгляд, не соответствует обязательствам Эстонии в сфере защиты прав человека», — заявил российской сенатор.

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