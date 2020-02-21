В. Полетаев принял участие в обсуждении итогов работы Федеральной налоговой службы за 2019 год

Source: Russia – Council of the Federation

ФНС обеспечила 76 процентов доходов бюджетной системы страны, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай принял участие в заседании расширенной коллегии Федеральной налоговой службы России. Члены коллегии обсудили результаты работы ФНС за 2019 год и актуальные задачи.

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В мероприятии принял участие Министр финансов РФ Антон Силуанов. Заседание открыл глава ФНС Даниил Егоров.

«По итогам года ФНС обеспечила 76 процентов доходов бюджетной системы страны. Ненефтегазовые доходы продолжили расти высокими темпами», – отметил Владимир Полетаев.

Владимир Полетаев в ФНС

Согласно данным ФНС, в консолидированный бюджет поступило 22,7 трлн рублей. В федеральный бюджет – 12,6 трлн рублей. Поступления страховых взносов превысили 7 трлн рублей, что на 622 млрд рублей больше чем в 2018 году.

Владимир Полетаев отметил, что в обсуждении актуальных вопросов развития налоговой службы участвовали сотрудники ФНС со всей России.

«Руководители региональных управлений обменялись опытом работы. Был рад видеть коллег из субъектов. Желаю налоговикам успехов в нелегком труде. Он значит очень много для страны и регионов», – сказал Владимир Полетаев.

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