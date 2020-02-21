В. Семенов принял участие в работе сессии Законодательного Собрания края

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий отметил, что в период весенней сессии законодателям всех уровней предстоит серьезная работа по реализации задач, озвученных в послании Президента РФ.

В ходе работы в регионе член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (исполнительного) органа государственной власти Красноярского края Валерий Семенов СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края принял участие в заседании сессии Законодательного Собрания Красноярского края.

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Парламентарий отметил, что в период весенней сессии законодателям всех уровней предстоит серьезная работа по реализации задач, озвученных в послании Президента Российской Федерации.

«Весенняя сессия будет непростая, потому что те задачи, которые были поставлены, требуют серьезного законодательного обеспечения. Это вопросы социальной защиты, изменение ряда конституционных норм. Я думаю, что здесь мы как всегда сработаем единой командой и донесем до граждан основные моменты, на которые необходимо обратить внимание, в том числе, и при проведении всенародного голосования».

Валерий Семенов

В ходе заседания с ежегодным докладом перед парламентариями выступил начальник Главного управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю Александр Речицкий. Он рассказал о результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Красноярского края в 2019 году.

«Без внимания не осталась ни одна проблема. Отрадно, что правоохранительной системе не чужды даже вопросы экологии. Были озвучены конкретные предложения по улучшению ситуации в регионе», — отметил сенатор.

Одним из важных вопросов, по мнению парламентария, стала тема взаимоотношений населения с органами правопорядка в части природопользования, в том числе традиционного рыболовства и охоты. В Красноярском крае проживает большое количество представителей коренных народов Севера, для которых рыболовство и охота зачастую являются единственным источником питания.

Валерий Семенов вручил Почетную Грамоту Совета Федерации депутату Законодательного Собрания края Николаю Креминскому за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса.

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