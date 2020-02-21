В Совете Федерации проходит выставка Почетного члена Российской академии художеств П. Бойко

Source: Russia – Council of the Federation
Экспозицию открыл первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности А. Ракитин.
В Совете Федерации в преддверии Дня защитника Отечества открылась персональная выставка Почетного члена Российской академии художеств Павла Бойко.
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Экспозицию открыл первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин. РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия Он сообщил, что Павел Бойко – советский и российский художник-маринист, заслуженный деятель искусств РФ, член Союза художников России, капитан 1 ранга в отставке.
С 1991 по 1998 год Павел Бойко руководил Студией военных художников имени М. Б. Грекова, создал ряд работ по военной маринистике, парусному флоту, галерею портретов выдающихся военных и государственных деятелей России.
Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Совместное заседание Комитет СФ по обороне и безопасности и Клуба военачальников РФ и открытие выставки произведений художника-мариниста Павла Бойко
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Работы художника не в первый раз экспонируются в стенах Совета Федерации, отметил Александр Ракитин. «Здесь представлены работы батального жанра, портреты, пейзажи, натюрморты, что свидетельствует о широком творческом диапазоне художника. Картины не только поражают красотой, реалистичностью, доставляя эстетическое наслаждение, но и заставляют задуматься о насущном и заряжают светлой, доброй энергетикой, мотивируя на жизнеутверждающие дела и поступки», — сказал сенатор.
Александр Ракитин вручил Павлу Бойко грамоту Комитета СФ по обороне и безопасности.
Павел Бойко поблагодарил руководство Комитета СФ по обороне и безопасности за предоставленную возможность показать свои работы в здании верхней палаты российского Парламента.
В церемонии открытия выставки приняли участие сенаторы, члены Клуба военачальников РФ, начальник Центрального дома российской армии, заслуженный работник культуры России Василий Мазуренко.