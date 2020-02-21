В управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям рассмотрело представление, внесенное заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Пономаревым

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Орловской и Курской областям рассмотрел представление об устранении нарушений законодательства, внесенное заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Пономаревым.

Основанием для внесения акта прокурорского реагирования послужили результаты проверки соблюдения требований законодательства, направленные на обеспечение безопасного обращения с отходами I и II классов опасности.

Должностными лицами управления допускались нарушения законодательства о ветеринарии, защите прав юридических лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), порядке рассмотрения обращений граждан.

Имели место нарушения законодательства при производстве по делам об административных правонарушениях.

По результатам служебной проверки, проведенной в ходе рассмотрения акта прокурорского реагирования, пять виновных лиц управления привлечены к дисциплинарной ответственности.

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