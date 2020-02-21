В 2019 году благодаря органам прокуратуры в Центральном федеральном округе выплачено более 5,1 млрд рублей долга по заработной плате

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Центральном федеральном округе обобщило практику прокурорского надзора в сфере соблюдения прав граждан на своевременную оплату труда.

Так, в 2019 году органы прокуратуры Центрального федерального округа провели проверки соблюдения законодательства о защите трудовых прав граждан, в ходе которых выявлено 50,2 тыс. нарушений законодательства в сфере оплаты труда, судами удовлетворено 28,3 тыс. исков прокуроров на сумму 1,2 млрд рублей. По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 3,6 тыс. лиц, к административной – 3,8 тыс. лиц, из них 13 лиц дисквалифицировано.

Всего принятыми мерами прокурорского реагирования удалось добиться погашения задолженности по зарплате на сумму свыше 5,1 млрд рублей.

При проведении надзорных мероприятий выявлены нарушения порядка и сроков выплаты вознаграждения за труд. Прокуроры выяснили, что работодатели выплачивали зарплату ниже МРОТ и не платили компенсацию в случае задержки зарплаты. Установлены нарушения при заключении трудовых договоров. Работодателями не издавались локальные акты об индексации заработной платы. Имелись иные нарушения закона.

Действенным инструментом обеспечения прав граждан на получение полного и своевременного вознаграждения за труд оставалось уголовное преследование недобросовестных работодателей. В истекшем году следственными органами по материалам прокурорских проверок возбуждено 241 уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). В суд для рассмотрения по существу направлено 177 уголовных дел, из которых 76 дел рассмотрено с постановлением обвинительного приговора.

Работа на данном направлении продолжается.

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