Г. Солодун: Мы всегда будем помнить о смелости и благородстве героев, которые были настоящими патриотами своей страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в торжественном открытии памятных бюстов воинам-десантникам в Брянской области.

В Брянске член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области Галина Солодун СолодунГалина Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Брянской области приняла участие в торжественном открытии аллеи героев, посвящённой 20-летию подвига воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Галина Солодун приняла участие в торжественном открытии памятных бюстов воинам-десантникам в Брянской области

Скульптурная композиция из гранита и бронзы представляет собой пять бюстов погибших бойцов, которые до конца остались верны присяге и воинскому долгу. Это Герои Российской Федерации Олег Ермаков, Сергей Василёв, Александр Гердт, Алексей Рассказа, а также награждённый Орденом Мужества Александр Трубенок.

Сегодня перед нами стоит ответственная задача — воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма и преданности своей Родине

Во исполнение Плана мероприятий, утвержденных Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина, в регионах Российской Федерации выполняется установка памятных бюстов героям-десантникам. Проект реализуется при содействии Московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Галина Солодун приняла участие в торжественном открытии памятных бюстов воинам-десантникам в Брянской области

«Мы всегда будем помнить о смелости и благородстве героев, о том, что они были настоящими патриотами своей страны. Сегодня перед нами стоит ответственная задача — воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма и преданности своей Родине», — заявила Галина Солодун.

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