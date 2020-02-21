Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с представителями многодетных семей в Кировском районе Ленинградской области.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области в рамках работы в регионе встретился с инициативной группой жителей, представляющей многодетные семьи Кировского района Ленинградской области.

На встрече также присутствовали депутат Законодательного собрания Ленинградской области Михаил Коломыцев и глава Кировского района области Андрей Гардашников.

По словам сенатора, обсуждались вопросы сроков строительства дорог, подключения воды и газовых сетей к участкам бесплатно выданным многодетным семьям. Жители также получили разъяснение, относительно того, как воспользоваться правом на получение леса по льготной цене для строительства жилья на данных участках.

Помощь многодетным семьям — это первоочередная задача органов власти, подчеркнул Дмитрий Василенко. «Сейчас нам необходимо выработать стратегию с указанием сроков и двигаться по ней поэтапно», — сказал сенатор.

По итогам встречи администрации поселения рекомендовано в течение десяти дней подготовить дорожную карту по решению имеющихся проблем с указанием сроков и этапов их решения.

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