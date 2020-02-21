Д. Шатохин поздравил депутатов Государственного Совета Республики Коми с 25-летием регионального парламента

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор отметил важность консолидации силисполнительной и законодательной власти в регионе, своевременного реагирования на запросы общества.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми принял участие в заседании Государственного Совета Республики Коми и в торжественных мероприятиях по случаю 25-летия со дня образования высшего представительного органа в регионе.

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Сенатор осмотрел выставку, посвященную истории становления и развития регионального парламента, работе депутатов разных созывов, наиболее значимым документам, принятым парламентом за весь период его деятельности.

Дмитрий Шатохин

Обратившись с речью к депутатскому корпусу, Дмитрий Шатохин отметил важность консолидации сил исполнительной и законодательной власти в регионе, своевременного реагирования на запросы общества. «Сегодня можно с уверенностью сказать, что от качества парламентской работы, от активной деятельности и профессионализма депутатов, знания проблем, которые волнуют граждан, от принимаемых законов зависит социально-экономическая стабильность и успешное развитие нашего региона.

В торжественном собрании также приняли участие Глава Республики Коми Сергей Гапликов, депутаты Госсовета Коми разных созывов, представители общественности, члены Правительства региона.

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