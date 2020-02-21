Екатерина Лаврентьевна и Александр Егоров – серебряные призёры Чемпионата Европы по натурбану

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 21 февраля, в Москве на Воробьёвых горах стартовал Чемпионат Европы FIL по санному спорту на натуральной трассе (натурбану). В соревнованиях принимают участие около 60 спортсменов из 14 стран.

Россиянка Екатерина Лаврентьева завоевала серебряную медаль в женских соревнованиях на одноместных санях. Победила итальянка Эвелин Ланталер с результатом 11,38 секунды. Российская спортсменка уступила 0,03 секунды. «Бронзу» выиграла австрийка Тина Унтербергер (+0,04).

«Я очень довольна своим результатом, мы долго к этому шли и пробовали много материалов, пробовали полозья, – отметила Екатерина Лаврентьева в интервью ТАСС. – К тому же моя физическая форма сейчас уже не настолько оптимальная, так как много лет выступаю. Трасса очень короткая из-за погодных условий, поэтому тут очень важен стартовый рывок, который у меня не такой сильный, как у всех остальных. Поэтому прохождение трассы мне, считаю, удалось».

Вторую серебряную награду для российской сборной завоевал Александр Егоров в мужских соревнованиях на одноместных санях. Наш соотечественник уступил 0,02 секунды австрийцу Михаэлю Шайклю (11,11), который взял «золото». Третье место занял итальянец Алекс Грубер (+0,03).

«Я ставил перед собой задачу попасть по итогам Чемпионата Европы в тройку призёров, для этого работал весь сезон, – сказал Александр Егоров. – Немного грустно от того, что допустил ошибку перед финишем, которая помешала стать здесь первым. На последнем отрезке трассы случился небольшой юз саней, из-за которого я потерял скорость».

Чемпионат Европы был запланирован на 22-23 февраля, но в связи с тёплой погодой в расписание были внесены коррективы. Соревнования теперь состоят из одного заезда, при этом длина трека была сокращена до минимально разрешённой по правилам Международной федерации санного спорта – 400 м. Обычно длина трассы составляет от 700 до 1200 м.

В субботу, 22 февраля, состоятся заезды экипажей-двоек и командные соревнования.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Екатерину Лаврентьеву и Александра Егорова, а также их тренеров с серебряными наградами Чемпионата Европы и желает новых успехов и побед!

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Пресс-служба Минспорта России

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