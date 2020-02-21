Source: Russia – Council of the Federation

Российские сенаторы принимают участие в зимней сессии ПА ОБСЕ.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области выступил на заседании Общего комитета по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ.

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По его словам, парламентарии способны внести еще больший вклад в построение на пространстве ОБСЕ сообщества безопасности без разделительных линий в духе задач, поставленных на саммите Организации в Астане в 2010 году.

«Мы считаем важным повысить значимость Парламентской ассамблеи ОБСЕ как площадки для взаимоуважительного и конструктивного диалога по наиболее актуальным проблемам безопасности и сотрудничества», — подчеркнул Григорий Карасин.

Российский сенатор отметил, что контакты по парламентской линии призваны содействовать преодолению кризиса доверия между государствами-участниками.

Путь к раскрытию роли парламентов лежит через совместную работу над поиском коллективных ответов на общие вызовы и угрозы

«Путь к более полному раскрытию роли парламентов лежит через совместную работу над поиском коллективных ответов на общие вызовы и угрозы, а также накопление позитивного опыта взаимодействия по объединительной повестке дня», — полагает Григорий Карасин.

Сенатор напомнил, что 12 февраля исполнилось пять лет с момента подписания Минского комплекса мер. «К сожалению, за истекший период существенного продвижения на пути его реализации не произошло», — считает парламентарий.

Григорий Карасин уверен, что надо укреплять доверие между сторонами, выполнять достигнутые договоренности, важен прямой диалог и поиск практических шагов.

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