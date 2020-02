О задачах нового Правительства (интервью ТАСС)

А.Ванденко: Как поживаете? В.Путин: Честно? А.Ванденко: Честно. В.Путин: Очень хорошо. А.Ванденко: Рад за Вас. Я буду спрашивать – Вы, надеюсь, отвечать. В.Путин: Постараюсь. Какие будут вопросы? А.Ванденко: Нам с Вами предстоит сегодня нетривиальная задача. Тем на самом деле 20, потому что 20 лет, как Вы во власти, на вершине власти, потому что 2020 год. Символика некая. В.Путин: Всё-таки не будем забывать, что четыре года я был Председателем Правительства, а не Президентом. А.Ванденко: Отставка Правительства. На эту тему тоже много в интернете шуток-прибауток. Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально тёплой погоды в России «распустилось» Правительство. В.Путин: Смешно. А.Ванденко: Ну, вот так это выглядит. (Показывает фотоколлаж.) В.Путин: Чего это оно распустилось в парламенте, я не понимаю? А.Ванденко: Ну, какую картинку нашли, видимо. В.Путин: Интернет, знаете, это, конечно, интересная штука, но не всегда точная. А.Ванденко: А если без шуток. В принципе ведь Правительство медведевское, кабинет относительно недавно прошёл реновацию, в 2018 году, после выборов. Часть ушла: Дворкович, Шувалов, Мень, не к ночи [будет] помянут Абызов, люди начали работать. Что случилось такого за полтора года, что надо было их «зачистить»? В.Путин: Во-первых, могло случиться больше за эти полтора-два года. Во-вторых, всё-таки прежний состав действительно немало сделал с точки зрения подготовки основного этапа реализации национальных проектов. Нужно было определить национальные цели развития. Это только на первый взгляд кажется, что так просто. На самом деле это большая работа. Затем нужно было эти инструменты отработать, с помощью которых мы можем рассчитывать на то, что эти национальные цели будут достигнуты. Это Правительство тоже сделало. Но у меня возникла внутренняя убеждённость в том, что здесь, конечно, по многим ключевым направлениям должны появиться люди с современной подготовкой и настроенностью на конечный результат по некоторым ключевым элементам развития. Хочу обратить Ваше внимание ещё на то, что у нас в значительной степени костяк остался. У нас часть людей из Администрации, в том числе те, которые готовили национальные проекты напрямую, перешли в Правительство. Считаю, что это чрезвычайно важно. Скажу почему. Если они готовили эти национальные проекты, тогда им логично поручить с позиции Правительства и реализовывать как раз то, что ими и было предложено в качестве этих целей и в качестве инструментов достижения этих целей. Поэтому часть людей из Администрации перешла в Правительство для того, чтобы это делать там, потому что делается это там. А.Ванденко: А часть людей из Правительства перешла в Администрацию. В.Путин: Да, пускай работают здесь. А.Ванденко: От перемены мест слагаемых сумма меняется? В.Путин: Меняется, конечно. Поэтому здесь нет ничего необычного и ничего неожиданного. Естественно, Вы меня можете спросить, Вы говорили, что я говорил, что смены не будет, я не планирую. Да, я так говорил. Стоило мне сказать, что планирую завтра поменять Правительство, послезавтра вся работа будет прекращена. Как у нас говорили, шило в стенку [и на боковую]… А.Ванденко: Вот мы и говорим: спецоперация. В.Путин: Нет. А.Ванденко: Никто не знал. А кто знал? В.Путин: Я знал. А.Ванденко: А ещё? В.Путин: Разве этого недостаточно? А.Ванденко: А когда Вы решение приняли? В.Путин: Не скажу. А.Ванденко: А Медведеву когда сказали? В.Путин: Это наши с ним отношения. А.Ванденко: Но мы же должны знать. В.Путин: У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали. А.Ванденко: Заранее? Либо поставили перед фактом? В.Путин: Заранее обсуждали, он был в курсе того, что происходит. А.Ванденко: Ему придумали должность, которой даже не было, под которую закон пришлось в спешном порядке принимать. В.Путин: Почему в спешном – приняли закон. А.Ванденко: Сначала назначили, а потом закон… В.Путин: А ничего в этом необычного нет. Если что-то не отрегулировано в законе, то в соответствии с действующим у нас Основным законом страны Президент имеет право своим Указом этот «люк» в законодательстве заполнить, а потом принимать в качестве закона. Это нормальная практика, здесь нет ничего необычного. А.Ванденко: Ощущение поспешности, что как-то что-то надо было придумать… В.Путин: Ощущение – это совсем не то же, что реальная жизнь. У Вас могут быть какие угодно ощущения. Может быть температура, как Вы чувствуете себя, а может не быть. На самом деле нужно градусник поставить, и градусник скажет, есть у Вас температура или нет. Поэтому здесь нет ничего необычного. Повторяю, во-первых, юридическая практика такая: если «люк» в законодательстве есть – Указ Президента, а потом это имплементируется в законе. Это первое. Второе – зачем с такими вопросами тянуть, что поменяется? Разве лучше было бы, если с точки зрения тех, кто не понимает, что происходит, или как-то критически к этому относится, разве лучше было бы отправить Правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнётся в стране? Поэтому здесь «люка» во власти никогда не должно быть – никогда. Надо заранее всё спокойно, в деловой обстановке, продумав каждый шаг, подготовить, потом решение должно быть принято и реализовано. Здесь рассусоливать нельзя. Россия – не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без Правительства целый год. А.Ванденко: Про новое Правительство – это другая тема. Я всё же хочу со старым. Жириновский предложил называть должность зампреда Совбеза вице-президентом. По номиналу это так? В.Путин: Нет, потому что вице-президент – это тот человек, который заменяет Президента во всей совокупности его прав и обязанностей. Мы ввели должность Заместителя Председателя Совета Безопасности. Президент является Председателем Совета Безопасности. Вот по этой линии работы у меня появился заместитель, по этой линии работы. А.Ванденко: Как опять шутят в интернете, распалась связь имён. В.Путин: Да ничего не распалось. А.Ванденко: Тандем… В.Путин: Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем. Он поменял направление своей деятельности, это правда. Это тоже естественно. А.Ванденко: По поводу выбора нового премьера. Кто был в шорт-листе? Называли Мишустина, Собянина… У Вас лежало два указа, и Вы до последнего решали. В.Путин: Мишустина никто не называл, кроме меня. Я могу Вам сказать, что было три кандидата. А.Ванденко: Три? В.Путин: Да. Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже, но Мишустина среди них не было. А.Ванденко: То есть это было Ваше. В.Путин: Моё. А.Ванденко: Чем Вы руководствовались? В.Путин: Личными и деловыми качествами Михаила Владимировича. А.Ванденко: То, что он так цифровизацию провёл в своём ведомстве, учитывалось? В.Путин: Учитывалось. Даже не то, что он её провёл, цифровизацию в своём ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата. А.Ванденко: А то, что мытарь по профессии, то есть он привык брать? А тут надо немножко отдавать. В.Путин: Это очень примитивное представление о деятельности налоговой службы. Да, это, конечно, один из главных органов, который добывает средства в государственную казну, но это очень примитивное представление о том, что он ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей. Нет, как раз наоборот. Как раз его миссия заключалась в том, чтобы облегчить положение налогоплательщиков, сделать вообще эту процедуру более прозрачной, понятной для гражданина, менее обременительной. И честный человек, который понимает, что он платит налоги по-честному, «вбелую», вправе рассчитывать на то, чтобы дальше эти средства эффективным образом государством были потрачены. Но на первом этапе – это не просто взять и выдрать деньги с человека, это организовать работу таким образом, чтобы и налогоплательщикам, и государству было комфортно друг с другом работать и чтобы было понятно, как это организовано, и любой человек мог бы это делать беспрепятственно, без лишних хлопот, лишней нервотрёпки, и с тем чтобы государство не подставляло его от раза к разу под какую-то статью. А.Ванденко: При формировании этой команды обратили внимание, во-первых, что нарушили, Вы нарушили, или так это восприняли, по крайней мере, некоторые правила, которым следовали, то есть «своих не сдавать», не доводить до отставок тех, кого критикует тот же интернет, общественное мнение. Тут получилось, что наиболее токсичные фигуры, которые подвергались наиболее острой критике в СМИ или в социальных сетях, ушли, и на их место пришли no name, то есть люди, про которых надо искать информацию, то есть просто «гуглить» или «яндексить». В.Путин: Знаете, я подбирал не по критерию, согласно которому о людях ничего не известно, а по критериям их профессиональной пригодности. Для меня, для Михаила Владимировича Мишустина эти люди как раз известны как хорошие специалисты. И в значительной степени я в этом смысле ориентировался на его мнение, именно на его. Были несколько кандидатов, когда я даже сомневался, но Михаил Владимирович доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз будет наиболее востребован. Я с ним согласился, потому что, в конце концов, это он формирует свою команду, и от того, насколько она будет слаженно работать, будет зависеть конкретный конечный результат. А.Ванденко: А какой временной люфт у них есть? Когда Вы будете судить об их профпригодности? В.Путин: Нет никакого люфта. Это все люди, повторяю ещё раз, грамотные, они все в материале, в теме. Многие из них так или иначе готовили те национальные проекты и работали над целями национального развития, они полностью в материале. Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку.

Archives Archives Select Month February 2020 (578) January 2020 (620) December 2019 (820) November 2019 (919) October 2019 (1042) September 2019 (1021) August 2019 (826) July 2019 (1028) June 2019 (2483) May 2019 (2205) April 2019 (2590) March 2019 (2362) February 2019 (2249) January 2019 (1355) December 2018 (1749) November 2018 (2051) October 2018 (2154) September 2018 (1827) August 2018 (1481) July 2018 (1781) June 2018 (2113) May 2018 (1993) April 2018 (1553) March 2018 (1169) February 2018 (1079) January 2018 (1893) December 2017 (2482) November 2017 (2770) October 2017 (2804) September 2017 (2648) August 2017 (2298) July 2017 (2554) June 2017 (2927) May 2017 (2791) April 2017 (2640) March 2017 (3066) February 2017 (2390) January 2017 (2164) December 2016 (2630) November 2016 (2891) October 2016 (2780) September 2016 (3231) August 2016 (2122) July 2016 (2500) June 2016 (3180) May 2016 (825)