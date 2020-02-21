Поиск прочной основы для мировой экономики

Source: IMF – News in Russian

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Кристалина Георгиева

20 февраля 2020 г.

Предстоящая на этой неделе встреча министров финансов и глав центральных банков Группы 20-ти промышленно развитых стран и стран с формирующимся рынком в Эр-Рияде будет проходить на фоне экономической неопределенности.

После разочаровывающих показателей роста в 2019 году наметились признаки стабилизации и снижения рисков, включая достижение договоренности первого этапа по торговле между США и Китаем. Согласно январскому прогнозу МВФ, темпы роста повысятся с 2,9 процента в 2019 году до 3,3 процента в 2020 году и 3,4 процента в 2021 году. Это прогнозируемое повышение темпов зависит от улучшения экономических показателей в некоторых странах с формирующимся рынком и развивающихся странах.

Свою роль в этом играет денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика. Так, либерализация денежно-кредитной политики добавила примерно 0,5 процентного пункта к росту мировой экономики в прошедшем году. Сорок девять центральных банков 71 раз снижали ставки в рамках наиболее синхронизированных мер денежно-кредитной политики со времени мирового финансового кризиса.

Но мировая экономика еще отнюдь не обрела прочной основы. Некоторые факторы неопределенности отступили на задний план, но на их месте появились новые. Надо признать, что неопределенность становится новой нормой.

Наиболее неотложным фактором неопределенности сейчас стал коронавирус — в январе мы не могли предвидеть эту чрезвычайную ситуацию международного масштаба. Это со всей очевидностью напоминает нам о том, как только что наметившееся восстановление может оказаться под угрозой из‑за непредвиденных событий. В зависимости от того, как скоро удастся сдержать распространение вируса, можно предположить несколько сценариев. Если дестабилизирующее воздействие вируса быстро закончится, мы ожидаем, что экономика Китая вскоре восстановится. В этом случае произойдет резкое замедление роста ВВП в Китае в первом квартале 2020 года, но лишь небольшое снижение роста за год в целом. Вторичные эффекты для других стран будут оставаться относительно небольшими и непродолжительными, выражаясь главным образом во временных перебоях в цепочках поставок, сокращении туристических потоков и ограничении поездок.

Вместе с тем, долговременная и более серьезная вспышка заболевания может привести к более резкому и долговременному замедлению роста в Китае. При этом глобальное воздействие будет усилено за счет более существенного нарушения цепочек поставок продукции и более долговременного ослабления уверенности инвесторов, особенно если эпидемия распространится за пределы Китая.

Однако даже при оптимальных сценариях прогнозируемые темпы мирового роста остаются невысокими в очень многих регионах.

Между тем в среднесрочной перспективе ожидается, что рост останется на уровне ниже средних исторических показателей.

В свете этого, хотя некоторые причины неопределенности, такие как болезни, не в нашей власти, нам нужно по возможности не создавать новых факторов неопределенности.

Как мне кажется, есть три области, в которых министры финансов и управляющие центральных банков в рамках совещаний Группы 20-ти в Саудовской Аравии могут содействовать повышению определенности в отношении будущих действий — это торговля, климат и неравенство.

Совершенствование мировой торговой системы

Торговая договоренность 1-го этапа между Соединенными Штатами и Китаем позволила устранить ряд непосредственных негативных последствий для мирового роста.

По нашим оценкам, благодаря этой договоренности негативное воздействие на рост ВВП в результате торговой напряженности сократится в 2020 году на 0,2 процента, что составляет примерно четверть от ее общих последствий.

Почему не произойдет еще большего сокращения? Договоренность касается лишь небольшой части недавно введенных тарифов и устанавливает минимальные объемы увеличения импорта из США в Китай. Двусторонние соглашения подобного типа о регулируемой торговле потенциально могут искажать структуру торговли и инвестиций и наносить ущерб мировому экономическому росту. Так, по нашим оценкам, положения о регулируемой торговле обходятся мировой экономике почти в 100 млрд долларов.

Есть и проблемы более широкого характера. Заключенная договоренность оставляет нерешенными многие из принципиальных вопросов в отношениях между Китаем и США. Кроме того, мир нуждается в современной глобальной торговой системе, которая позволяет раскрыть весь потенциал услуг и электронной коммерции и при этом защищает права интеллектуальной собственности.

При этом решение вопросов торговли — лишь начало. Мировая экономика будет и в дальнейшем подвергаться серьезным потрясениям, если мы не сможем справиться с еще одной неотложной глобальной проблемой: изменением климата.

Решение проблемы климатического кризиса

Изо дня в день мы видим очевидные проявления урона для жизни людей от изменения климата. Вспомним недавние лесные пожары в Австралии. Нам приходится иметь дело и с экономическими издержками. Приведу лишь один пример: ущерб от урагана «Мария» превысил 200 процентов ВВП Доминики и 60 процентов ВВП Пуэрто-Рико.

Опубликованные сегодня оценки персонала МВФ указывают на то, что типичное стихийное бедствие, связанное с климатом, вызывает в пострадавшей стране сокращение роста в среднем на 0,4 процентного пункта в соответствующем году.

Более того, подобные события случаются все чаще, особенно в беднейших странах и в таких, которые менее всего способны справляться с их последствиями.

Какие меры имеются в распоряжении директивных органов? Смягчение последствий и адаптация.

Согласно недавнему исследованию персонала МВФ, ожидается, что мировой спрос на нефть пройдет свой пик в ближайшие десятилетия. Именно поэтому Совет по сотрудничеству стран Персидского залива и все члены Группы 20-ти совершенно справедливо вновь обратили усилия на поиск путей к диверсификации.

Инвестиции в чистую энергетику и устойчивую инфраструктуру могут принести то, что я называю тройным дивидендом: предотвращение будущих потерь, обеспечение инновационных выгод и создание новых возможностей для наиболее нуждающихся.

Например, дополнительные доходы, получаемые от налогов на выбросы углерода, могут быть использованы для снижения налогов в других областях и финансирования помощи пострадавшему населению или для финансирования расходов, позволяющих сократить некоторые разрывы в обществе наших стран. Для стран и сообществ, подверженных наибольшему риску климатических бедствий, инвестирование в механизмы адаптации является как неотложной задачей, так и эффективным вложением средств. Анализ, проведенный Глобальной комиссией по адаптации, показывает, что выгоды от таких инвестиций могут значительно перевесить сопряженные с ними затраты.

Это подводит меня к третьему и заключительному из отмеченных мной направлений деятельности Группы 2о-ти: сокращению неравенства.

Сокращение неравенства

Во многих странах ОЭСР и Группы 2о-ти неравенство доходов и имущественная дифференциация остаются неизменно высокими.

Существуют значительные разрывы в возможностях по половому, возрастному и географическому признаку. Мы знаем, что эти разрывы могут быстро превратиться в пропасти, порождающие все большую неуверенность в будущем и недоверие к правительству и в конечном итоге провоцирующие социальные волнения.

На этой неделе министры смогут вновь сосредоточиться на задачах повышения уровня жизни и создания лучше оплачиваемых рабочих мест.

Для оказания поддержки Группе 20-ти МВФ в сотрудничестве со Всемирным банком определяет ключевые направления, в которых может быть расширен доступ к новым возможностям. Это, в частности, инвестиции в высококачественное образование, НИОКР и переход к цифровой экономике.

Сейчас для этого самое время. В существующих условиях низких процентных ставок правительства некоторых стран могут располагать дополнительными средствами для финансирования расходов.

Разумеется, данная рекомендация применима не везде. Во многих странах государственный долг приближается к рекордным уровням. Соответственно, для стран с высоким отношением долга к ВВП остается оправданным ограничение бюджетных расходов.

Однако сокращение дефицита, когда это необходимо, должно всегда осуществляться таким образом, чтобы не допустить сокращения насущных социальных расходов.

Именно так страны смогут расширить возможности для всех и построить более прочный фундамент своей экономики.

Заключение

В XIV веке арабский мыслитель и историк Ибн Хальдун сформулировал идею о солидарности как источнике силы и влиянии общности цели. Он описал связь между людьми, которая способна создать общество.

Я надеюсь, что когда министры и управляющие центральных банков стран Группы 20-ти встретятся на этой неделе в Саудовской Аравии, они вспомнят мудрость Ибн Хальдуна. Действуя сообща мы сможем предпринять необходимые шаги, чтобы уменьшить неопределенность и перевести мировую экономику на более прочную основу.

Департамент общественных коммуникаций МВФ

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