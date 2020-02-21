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#ВНИИЭМ#Главное21.02.2020 12:55

Пятый этап столичного проекта «Открой#моспром»

На территории Корпорации «ВНИИЭМ» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») 20 февраля 2020 года руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров объявил старт нового этапа городского проекта «Открой#Моспром».

В рамках проекта ВНИИЭМ открыл двери для студентов 4 курса Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Для руководителя Департамента и студентов была организована экскурсия по предприятию. Они посетили монтажно-испытательный корпус по сборке космических аппаратов, испытательный центр и производство.

Молодые ребята смогли своими глазами увидеть, как создаются космические аппараты, познакомились с высокотехнологическим оборудованием, с которым им предстоит работать в будущем. Со студентами пообщался генеральный директор Корпорации «ВНИИЭМ» Леонид Макриденко. Он рассказал об основных задачах предприятия, о молодежной политике и пожелал увидеть их в следующий раз в качестве сотрудников ВНИИЭМ.

Современному многопрофильному предприятию, как ВНИИЭМ, необходим высокопрофессиональный кадровый состав, поэтому в Корпорации большое и постоянное внимание уделяется совершенствованию научных и инженерных кадров, привлечению молодых специалистов. «Открой#Моспром» — проект, который позволяет заинтересовать и привлекать молодежь на промышленные предприятия.

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