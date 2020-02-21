Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша#Главное21.02.2020 10:30

Реализация проектов по диверсификации

Одному из самых молодых тематических подразделений Центра Келдыша (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») — отделению экологии и энергообеспечения исполнилось 25 лет.

Отделение успешно ведет работы по ряду актуальных и перспективных направлений:

Обеспечение тепловых и тепловакуумных испытаний ракетно-космической техники;

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для обеспечения тепловых режимов перспективных космических аппаратов;

создание современных средств диагностики и дистанционного зондирования Земли;

разработка передовых технологий водоподготовки и изготовление оборудования для систем очистки и опреснения природных и промышленных вод.

Бортовой инфракрасный фурье-спектрометр ИКФС-2 в настоящее время успешно функционирует в составе целевой аппаратуры космического аппарата «Метеор-М» № 2. Созданный специалистами отделения экологии и энергообеспечения фурье-спектрометр предназначен для измерения спектров теплового излучения атмосферы Земли и получения на их основе детальной информации о параметрах и составе атмосфере, включая вертикальные профили температуры и влажности, общее содержание озона и концентрации малых газовых составляющих, температуру подстилающей поверхности и др.

Центр Келдыша активно работает по проектам диверсификации. По технологиям, разработанным на предприятии, реализованы масштабные проекты по системам опреснения и подготовки воды в России и за ее пределами. Построен самый крупный на постсоветском пространстве завод по опреснению морской воды — опреснительный завод «Каспий» в городе Актау, завод «Автотор» в Калининграде, Московский НПЗ, заводы в республике Казахстан (города Астана, Павлодар, космодром «Байконур»). Всего специалистами Центра было реализовано более тридцати проектов по очистке и обессоливанию воды.

За научные достижения в области космической деятельности сотрудники отделения неоднократно награждались государственными и отраслевыми наградами!

MIL OSI