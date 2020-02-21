Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Главное21.02.2020 11:30

Сессия научно-технического подкомитета ООН по космосу

В начале февраля представители Роскосмоса в составе официальной делегации Российской Федерации приняли участие в очередной сессии научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Заседания проходили с 3 по 14 февраля 2020 года.

Сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», в числе которых были эксперты головного института ракетно-космической отрасли — ЦНИИмаш, участвовали в дискуссиях по вопросам обеспечения безопасности и долгосрочной устойчивости космической деятельности, дистанционного зондирования Земли, глобальных навигационных спутниковых систем, космической погоды, предупреждения образования космического мусора и уменьшение техногенного засорения околоземного космического пространства, использования ядерных источников энергии в космосе, использования космических технологий в интересах социально-экономического развития и других.

Комитет по использованию космического пространства в мирных целях создан в 1959 году. В качестве основного межправительственного органа ООН в сфере космической деятельности комитет рассматривает вопросы, касающиеся международного сотрудничества, решения правовых проблем и разработки путей и средств сохранения космического пространства в мирных целях.

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