С. Аренин провел встречу с представителями движения «ЮНАРМИЯ» Саратовской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор акцентировал внимание на проведении профориентационной работы с юнармейцами, поступающими в военные вузы.

В преддверии Дня защитника Отечества заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области Сергей Аренин АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области провел встречу с начальником регионального штаба «ЮНАРМИЯ» Антоном Демченко, руководителем аппарата движения «ЮНАРМИЯ» области Дмитрием Сухановым, а также представителями юнармейского движения.

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В ходе беседы юнармейцы рассказали о своих достижениях и успехах за прошедший год. Сергей Аренин акцентировал внимание на дальнейшем развитии движения «ЮНАРМИЯ» в Саратовской области, проведении профориентационной работы с юнармейцами, поступающими в вузы Министерства обороны РФ, военные институты войск национальной гвардии РФ.

Сергей Аренин провел встречу с представителями движения «ЮНАРМИЯ» Саратовской области

Также обсуждались вопросы участия юнармейского движения в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, как на региональном, так и на федеральном уровне.

Сергей Аренин провел встречу с представителями движения «ЮНАРМИЯ» Саратовской области

В завершении встречи Сергей Аренин вручил диплом руководителю аппарата движения по итогам ежегодного смотра-конкурса Региональных отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» на кубок заместителя Министра обороны РФ – начальника Главного военно-политического управления ВС РФ. Среди регионов Приволжского Федерального округа Саратовская область заняла третье место.

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