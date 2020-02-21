Утвержден план финансового оздоровления АО «Газэнергобанк» (21.02.2020)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Утвержден план финансового оздоровления АО «Газэнергобанк»

Банк России рассмотрел и утвердил изменения в План участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства Калужского газового и энергетического акционерного банка «Газэнергобанк» (акционерное общество) (далее — Банк) (регистрационный номер — 3252, г. Калуга), включая план финансового оздоровления Банка.

Приоритетным направлением деятельности Банка станет кредитование физических лиц, развиваемое совместно с Инвестором Банка — ПАО «СКБ-банк».

Планом финансового оздоровления предусмотрено присоединение Банка к Инвестору к концу 2028 года. Объединенный банк будет соблюдать установленные Банком России обязательные требования с учетом надбавок к нормативам достаточности капитала, предъявляемым к финансовой устойчивости кредитных организаций.

21 февраля 2020 года

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