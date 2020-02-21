Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное#МАИ21.02.2020 12:10

Целевое обучение кадров

Специалисты центра подготовки персонала НПО Энергомаш (входит в Госкорпорацию Роскосмос) приняли участие в заседании круглого стола «Вопросы совершенствования механизма целевого набора и качества обучения студентов для предприятий авиационно-космической отрасли», проходившего в Московском авиационном институте.

Представители ведущих кафедр учебного заведения, а также ведущие индустриальные партнёры МАИ, такие как НПО Энергомаш, Объединённая двигателестроительная корпорация, «Ил», «Туполев», Компания «Сухой» и другие предприятия аэрокосмической отрасли обсуждали пути повышения эффективности целевого приёма и обучения специалистов в интересах оборонно-промышленного комплекса.

Директор института № 2 «Авиационные, ракетные двигатели и энергетические установки» Вероника Монахова рассказала о специализированной подготовке кадров для ведущих российских двигателестроительных предприятий, а также о возможностях дополнительного профессионального образования для их сотрудников.

НПО Энергомаш связывают с институтом № 2 давние дружеские и партнерские связи. Выпускники МАИ работают на ответственных должностях предприятия. Многие годы существует договор о сотрудничестве, в рамках которого ведется работа по нескольким направления. Одно из важнейших — подготовка профессиональных кадров для ведущего предприятия ракетного двигателестроения.

НПО Энергомаш активно участвует в профориентационных мероприятиях вуза, Днях открытых дверей, выставках предприятий, встречах со студентами. Совсем недавно, в рамках празднования 90-летия МАИ, при поддержке Энергомаша в Институте № 2 открылась аудитория имени Академика Валентина Петровича Глушко, основателя НПО Энергомаш.

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