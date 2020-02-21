Ю. Воробьев: Все поправки в Конституцию РФ, внесенные и принятые в первом чтении, активно изучаются обществом

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ принял участие взаседанииДискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области.

Заместитель Председателя СФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев принял участие в заседании Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте региона. В ходе мероприятия обсуждались вопросы, касающиеся внесения изменений в Конституцию РФ.

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«Наша Конституция была принята 27 лет назад. За это время жизнь очень изменилась, поэтому и главный документ страны требует доработки, чтобы соответствовать сегодняшним реалиям», — отметил Юрий Воробьев.

Перемены, которые предлагаются Президентом Российской Федерации, направлены на улучшение управления процессами в государстве

Он подчеркнул, что перемены, которые предлагаются Президентом Российской Федерации, направлены на улучшение управления процессами в государстве. Кроме того, они приведут к большей защите малоимущих семей, поддержке пенсионеров. «Поэтому все поправки, которые внесены и приняты в первом чтении, активно изучаются обществом, поступает огромное количество предложений», — сказал вице-спикер СФ.

Юрий Воробьев принял участие в заседании Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Юрий Воробьев

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Юрий Воробьев принял участие в заседании Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Юрий Воробьев

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Юрий Воробьев принял участие в заседании Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Заседание Дискуссионного клуба при Молодежном парламенте Вологодской области

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Модератор встречи, депутат Законодательного Собрания Вологодской области Георгий Шевцов сообщил, что обсудить конституционные поправки собрались порядка 400 ребят из 26 районов. При этом большая часть из них присоединилась к дискуссии в режиме видеоконференции.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков отметил важность учета мнения молодежи в вопросе принятия поправок в Основной закон. «Сегодня представители молодежи должны сами инициировать дискуссию, высказывать свои позиции, точку зрения по всем поправкам, потому что именно им предстоит жить по этим поправкам», — сказал эксперт.

В ходе мероприятия участники ответили на многочисленные вопросы.

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