Посещение чемпионата Лиги боевого самбо

Source: President of Russia – Kremlin

В турнире принимают участие 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной России по боевому самбо: среди них 11 мастеров спорта, три кандидата в мастера спорта, победители и призеры первенства России по боевому самбо среди юниоров 2019 года.

Декларация о создании Лиги боевого самбо подписана в преддверии старта чемпионата президентом Лиги Аркадием Ротенбергом, президентом Международной федерации самбо Василием Шестаковым и главами континентальных федераций самбо.

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