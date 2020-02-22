Стартовали первые Всероссийские зимние спортивные игры среди спортсменов-любителей

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 22 февраля, в Ижевске (Удмуртская Республика) состоялась торжественная церемония открытия I Всероссийских зимних спортивных игр среди спортсменов-любителей. Соревнования проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В программу Игр вошли восемь видов спорта. Состязания по лыжным гонкам, сноуборду, кёрлингу, биатлону и зимнему триатлону принимает Ижевск. Соревнования по конькобежному спорту состоятся в Коломне (Московская область), а по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью – в Чайковском (Пермский край).

На Игры в Ижевск приехали более 1000 спортсменов-любителей из 48 регионов России. Участников и гостей церемонии открытия соревнований поприветствовали заместитель Министра спорта Российской Федерации Марина Томилова и Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

Марина Томилова сказала, что федеральный проект «Спорт – норма жизни» направлен на увеличение количества систематически занимающихся физической культурой и спортом россиян до 55% от общей доли населения страны. «Сегодня уже выстроена линейка соревнований, – отметила она. – Но нам постоянно поступали предложения от людей, которые не занимаются профессиональным спортом и считают себя любителями. В законе это не обозначено, нет формулировки «любительский спорт», но многие люди сегодня объединены в клубы и активно занимаются физической культурой и спортом. Поэтому мы и предложили такой проект, который и был услышан Президентом Российской Федерации». Марина Томилова также добавила, что Минспорт России благодарен за оперативность, поддержку и качественную организацию первых Всероссийских соревнований по зимним видам спорта среди спортсменов любителей Главе Удмуртской Республики Александру Бречалову.

Ярослав Семенов заметил, что Удмуртия выбрана столицей Игр не случайно. «У нас есть, во-первых, славная история, славные традиции, которые знает не только вся Россия, но и весь мир, и в большей степени, конечно, это зимние виды спорта. А во-вторых, это современная развитая инфраструктура, – сказал он. – Проведение таких мероприятий на нашей площадке, помимо гордости, дает нам основание полагать, что мы можем и впредь претендовать на реализацию многих проектов».

Церемония завершилась красочным представлением, во время которого участники и гости церемонии познакомились с историей, традициями и культурой Удмуртии.

В финале знаменитая советская лыжница, четырёхкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова объявила первые Всероссийские зимние игры среди спортсменов-любителей открытыми.

С использованием информации и фото пресс-службы Главы и Правительства Удмуртской Республики и Министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики

Пресс-служба Минспорта России

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