Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#История22.02.2020 12:00

55 лет полету корабля «Космос-57»

55 лет назад, 22 февраля 1965 года, с площадки № 31 космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Восход» с беспилотным прототипом космического корабля «Восход-2» по программе технологической подготовки первого в мире выхода человека в открытый космос.

После триумфального полета пилотируемого трехместного корабля «Восход» в октябре 1964 года Главный конструктор Сергей Королёв поставил перед коллективом ОКБ-1 (сейчас — ракетно-космическая корпорация «Энергия», входит в Госкорпорацию «Роскосмос») задачу по разработке модифицированного корабля с возможностью безопасного выхода космонавта и его обратного возвращения. Новый двухместный «Восход-2» дополнительно оснащался отделяемой шлюзовой камерой, а также системой жизнеобеспечения экипажа, облаченного в специально созданные для внекорабельной деятельности скафандры «Беркут».

Беспилотный «Космос-57» был выведен на расчетную орбиту для экспериментального выполнения всей программы будущего пилотируемого «Восхода-2», включая развертывание и отстрел шлюзовой камеры, проверку бортовых систем и приземление спускаемого аппарата. В ходе полета «Космос-57» штатно раскрыл надувной шлюз и передал на Землю его телевизионное изображение.

Однако уже на втором витке наземные измерительные средства потеряли связь с кораблем, который перешел в нерасчетный режим спуска и самоликвидировался в атмосфере из-за ошибочного прохождения управляющих радиокоманд. Благодаря оперативному устранению выявленных замечаний программа летно-конструкторских испытаний была завершена беспилотным «Космос-59», подтвердившим правильность использованных инженерно-технических решений ОКБ-1.

Итог испытательных миссий «Космос-57» и «Космос-59» — полет пилотируемого «Восхода-2», который увенчался историческим выходом в открытый космос космонавта Алексея Архиповича Леонова 18 марта 1965 года.

MIL OSI